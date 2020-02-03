В Театре на Таганке показали премьеру "Lё Тартюф. Комедия"

Театр на Таганке известен своим "Тартюфом": так было, так есть и так будет. В 1968 году Юрий Любимов поставил "Тартюфа" - знаменитый спектакль, который показали на легендарной сцене около 1500 раз. И вот - премьера новой постановки "Lё Тартюф. Комедия", режиссером которой стал Юрий Муравицкий, что позволяет нынешнему директору Театра на Таганке Ирине Апексимовой говорить о спектакле просто: "От Юрия до Юрия".

Любимовский спектакль - классика, вслед за Мольером высмеивающая отношения театра и властей. Так, во втором действии там попросту закрывают спектакль, и это была задумка режиссера.

"В новый спектакль "Тартюф" я ввел документы истории закрытия "Тартюфа" - документы подлинные, которые были напечатаны. Начало XVIII века, конец XVII", - писал Любимов.

Над тем "Тартюфом" работали художники Михаил Аникст и Сергей Бархин. На сцене были декорации - картины с изображением действующих лиц. При этом персонажи выходили из зала, словно подчеркивая, что все они живут среди нас…

Они по-прежнему всем нам хорошо знакомы. Иначе как объяснить актуальность "Тартюфа", даже если не затрагивать в постановке проблемы государственного значения. Однако в новом спектакле по пьесе Жана-Батиста Мольера сделали апгрейд. Все герои - как куклы, но какие? Тут и готы, и панки, и рокеры.

Когда в начале пьесы служанка Дарина начинает читать текст в стиле рэп-музыки, складывается впечатление, что таким будет весь спектакль. Рэп на стихи Мольера - это сильно. Но режиссер играет и с жанрами, и со стилистикой. В частности, он выбирает декламацию стихов в возвышенном стиле, при этом все персонажи еще и отчаянно грассируют (не зря же спектакль называется "Lё Тартюф"). Особенно преуспевает в своем монологе Клеант, которого играет Артем Болотовский.

К концу первого действия зритель настолько проникается этим, что и в буфете говорит с французским акцентом и пытается продолжить в своих разговорах размер александрийского стиха.

Новый "Lё Тартюф" - это, по сути, фрик-шоу, в котором все смеются над всеми. Разве не карикатурен глава семейства Оргон (Василий Уриевский, известный широкой зрительской аудитории по проекту "Голос" на Первом канале) и его мамаша (в роли госпожи Пернель - Надежда Флерова), которые поверили мошеннику, что представлялся благочестивым верующим? Симпатичная молодушка, на которой женат Оргон Эльмира (Дарья Авратинская), воспользовавшись своей привлекательностью, выводит мошенника Тартюфа на чистую воду. Дети Оргона - скромница Марианна и горячий Дамис (их играют Полина Куценко - дочь известного актера Гоши Куценко, выпускница Театрального института имени Бориса Щукина и Павел Комаров - актер, снявшийся в сериалах "Жуки" канала "ТНТ" и "Туристическая полиция" канала "Пятница"), служанка - остроязыкая Дарина (Евгения Романова выпускница Московской театральной школы Олега Табакова)… Сам же Тартюф здесь то ли рок-идол, то ли руководитель секты… Возможно - поп-звезда? Роль исполняет Роман Колотухин, выпускник Мастерской Дмитрия Брусникина. Пожалуй, таким Тартюфа еще никто не показывал - и это при том, что пьеса - рекордсмен по экранизациям и постановкам в различных театрах.

Молодые актеры - это ведь то самое современное поколение, которое никогда не воспримет "Тартюфа" всерьез, поэтому все, что они играют - фарс и стеб, позволяющий и зрителю раскрепоститься и раскрыться. Это спектакль-ситком - можно было бы назвать его и так, где в нужный момент появятся и розовые зайчики, и глуповатый добрый клоун, и желе будет размазано по стенам (они белоснежны - сделаны из бумаги), а торт полетит в лицо.

По ходу спектакля никто не удивится тому, что будут отклеиваться усы и спадать парики, а потом и сами костюмы отбросят в сторону. Замысел постановщика кроется не столько в эротике, сколько в том, чтобы показать, как обнажается человеческая натура, демонстрируя все самое неприглядное: зритель увидит накладные поролоновые груди, попы, животы… И никакая декорация (сценография и костюмы - Галина Солодовникова) не будет отвлекать от самих героев - ведь они тут главные. Однако ужасно неудобные на взгляд башмаки на платформе никто из персонажей не сбросит - они продолжат неуклюже двигаться на них, пока не упадут.

Да-да, здесь не ошибка. У спектакля "Lё Тартюф" - весьма необычный и непривычный финал, из которого поначалу даже не поймешь, что собственно произошло и почему. Как именно выкрутилось семейство Оргона из неприятнейшей ситуации, связанной с тем, что мошенник, вошедший в доверие, отбирает у них все имущество? И какова в этом будет роль короля? Однако пьесу знают практически все, что позволяет оценить оглушительную находку.

"Мы обтартюфились от головы до пят", - может повторить известную реплику служанки Дарины каждый зритель, выходя из зала. Но нет гарантии, что у него не зазвонит телефон и какой-нибудь шулер, представляющийся серьезным сотрудником банка, не попытается войти к нему в доверие и проделать манипуляции с его кредитной картой. Не стоит быть таким доверчивым - с 17 века, когда была написана пьеса Мольера, в этом плане не изменилось ничего. Так почему бы не устроить карнавал по этому поводу? В таком удовольствии создатели спектакля "Lё Тартюф" себе не отказали.