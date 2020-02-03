Видео: Бабуин украл львенка и начал ухаживать за ним

Гид-экскурсовод национального парка в Южной Африке запечатлел редкое видео, на котором бабуин-самец крадет маленького львенка, берет с собой на дерево и начинает ухаживать за ним.

Ка сообщает портал LastSightings.com, редкое событие было снято Куртом Шульцем в национальном парке Крюгера в минувшую субботу. Кадры быстро распространились в соцсетях.

Шульц рано утром ехал на своем внедорожнике на встречу, когда, по его словам, натолкнулся на стаю "беспокойных" бабуинов. "Перед встречей я решил поехать в парк пораньше, чтобы заняться фотографией - это мое хобби и страсть", - признался Шульц. Вскоре он заметил бабуина, поведение которого заинтересовало остальных приматов.

"Молодой бабуин пересек дорогу и поднялся на дерево марула. Я прождал около 30 минут, прежде чем он появился, пока переходил с дерева на дерево. Остальная часть стаи ушла, и бабуин ухаживал за львенком, как если бы это была молодая самка бабуина", - отметил гид.

По словам Шульца, он впервые увидел, как обезьяна ухаживает за детенышем хищника. К сожалению, у этой истории печальный конец: львенок был обнаружен мертвым спустя два дня.