Вилли Вонка в новой экранизации сказки Даля станет женщиной

Да кто бы сомневался… Вилли Вонка, один из главных героев сказки Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика", в новой экранизации классической повести может стать женщиной. Об этом пишет Metro, ссылаясь на источник. Уточняющий, что подобное неслыханное новаторство (сарказм) сможет "освежить" историю и привлечь зрителя.

Сообщается, что на Warner Bros в настоящее время подбирают команду и актрису на роль Вонки. О расовой принадлежности которой сведений пока нет. Хотя и там всё авансом предельно ясно - это к бабушке не ходи.

Известно, что картина станет приквелом-перезагрузкой - расскажет о старте карьеры Вонки и о том, как он познакомился со своими умпа-лумпами, компактными аборигенами Умпландии, преданными пожирателями бобов какао.

Charlie and the Chocolate Factory впервые была опубликована в 1964-м. На русском - в 1991-м. Первая экранизация - 1971 год, режиссера Мэла Стюарта, с Джином Уайлдером в роли мистера Вонки, ушедшим на мемы. Черновой вариант сценария для ленты написал сам Даль, но после его коренным образом перекроили настолько, что писателя от фильма скривило. В 2005-м вышла вторая экранизация - чудесный фильм Тима Бёртона с Джонни Деппом.