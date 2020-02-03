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03.02.2020 20:57
Рубрика: В мире

Паранджа раздора

Власти немецкого города Гамбург судятся со студенткой из-за дресс-кода
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(8076)
Шестнадцатилетняя студентка профтехучилища против администрации Гамбурга: в вольном ганзейском городе начался громкий судебный процесс, который привлек к себе внимание всей Германии. Как сообщает портал Spiegel Online, яблоком раздора послужило стремление девушки ходить на уроки в никабе - религиозной накидке, полностью закрывающей лицо и оставляющей лишь прорези для глаз (сродни парандже). Дресс-код учебного заведения этого не предусматривает, однако девушка сумела оспорить запрет в гамбургском административном суде. Впрочем, местные власти сдаваться не собираются и уже готовят встречный иск в Верховный административный суд.
В Германии в отличие от ряда других стран ЕС нет общенационального запрета на ношение никаба. Фото: EPA В Германии в отличие от ряда других стран ЕС нет общенационального запрета на ношение никаба. Фото: EPA
В Германии в отличие от ряда других стран ЕС нет общенационального запрета на ношение никаба. Фото: EPA

С тех пор, как прошлым летом студентка, чье имя не раскрывается, стала носить никаб, руководство вуза перестало допускать ее в общие классы. Местная газета Hamburger Abendsblatt писала, что девушка сидит в отдельной комнате. "Преподаватели много раз пытались уговорить ее снять покрывало, но бесполезно", - отмечает издание. В принципе ношение мусульманских платков в училище допускается, однако, по мнению педагогов, "существует красная черта, за которой полноценный образовательный процесс и коммуникация становятся невозможными".

Фото: Thehague/Istock
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В конце концов, учительский надзор обратился к матери студентки, пригрозив штрафом в 500 евро. Тогда женщина пошла в суд. Временно ей удалось отстоять право несовершеннолетней дочери ходить на уроки "полностью закрытой": при вынесении вердикта судья сослался на конституционное положение о свободе религии. Однако другая статья Основного закона, а именно - о порядке образовательного процесса - дает вузу шансы оспорить приговор в свою пользу.

Дело в том, что в Германии - в отличие от Франции, Бельгии, Австрии и Дании, нет общенационального и тотального запрета на ношение ультраконсервативной религиозной одежды. Разве что такое ограничение действует для служащих госучреждений, судов и армии. Тем не менее существуют дополнительные правовые рамки, которые вправе устанавливать правительства земель, а также уставы учебных заведений. Так, в августе 2017-го власти Нижней Саксонии внесли поправку в местный закон об образовании, запрещающую ученицам закрывать лицо. В Баварии аналогичные правила действуют и для детских садов - причем в отношении не только их подопечных, но и воспитательниц.

В ФРГ уже проходило несколько резонансных процессов. Так, прошлой зимой Университет Киля запретил ношение никабов в своих стенах, и спор с одной из студенток по этому поводу еще не закончился. В 2016 году слушательница вечерней гимназии в Оснабрюке пыталась отстоять через суд право закрывать лицо на парах - однако безуспешно. Двумя годами ранее немецкая Фемида, разбирая аналогичный случай, выступила на стороне руководства ПТУ в Баварии: едва принятую студентку исключили из списков за недопустимый дресс-код.

Фото: twitter@ajplus
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В Германии по-прежнему не утихают споры о том, нужно ли ужесточать законодательство по всей стране. Дело в том, что в других странах ЕС, которые пошли по этому пути, правоприменительная практика все равно хромает. К примеру, французы, которые в 2011 году полностью запретили бурки и никабы, не могут похвастаться большими успехами. За первые пять лет в протоколах МВД республики зафиксировано 1546 случаев, когда полицейским приходилось выписывать штраф женщинам в парандже. Стражи порядка останавливали их прямо на улице. Но что делать с дамами дальше - толком не знали. Многие попадались неоднократно: одну "рецидивистку" штрафовали 33 раза, еще пятерых - по четырнадцать раз. При этом выполнение закона остается проблемой: зачастую полицейским приходится просто закрывать глаза на нарушения, особенно в неблагополучных районах, где отношения между полицией и местной молодежью накалены до предела.

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