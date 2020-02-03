Военные РФ провели патрулирование Сирии без турецких коллег

В Минобороны РФ распространили информацию о том, что российская военная полиция осуществила патрулирование на Севере Сирии без участия военных Турции.

"В связи с неприбытием турецкой стороны для участия в совместном патрулировании, подразделения российской военной полиции в одностороннем порядке осуществили патрулирование", - сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

По данным военных, маршрут патрулирования проходил в провинциях Алеппо, Ракка и еще по ряду маршрутов: Кобани (Айн-эль- Араб) - пункт пропуска "Гариб" - Хараб-Нас - Итвиран- Тахтани - Бадфик - Итвиран - Фаукани - пункт пропуска "Гариб" - Кобани.

"Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий", - заключил Боренков.

Кроме этого российская армейская авиация провела воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Камышлы - Телль-эш-Шур-Гарби - элеватор Алия - Телль-эш-Шур-Гарби - аэродром Камышлы, а также патрулирование с аэродрома Метрас нескольких населенных пунктов.

Причину отсутствия турецких военных генерал не озвучил. Не исключено, что на это решение повлияло недавнее обострение в сирийской провинции Идлиб, где ранее были отмечены артиллерийские удары сирийской армии по отступающим боевикам. Сирийские войска вели огонь по террористам, которые отступали в сторону Саракиба.

Турецкие военные утверждают, что там находились их позиции, о которых сирийская армия якобы знала. В итоге от артобстрела сирийцев погибли пять турецких военных и трое гражданских. Это произошло в ночь с воскресенья на понедельник.

В ответ турецкая авиация и артиллерия сегодня утром нанесли удары по 40 целям в Идлибе. О потерях со стороны сирийских военных ничего не известно.

Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны РФ) отметил в свою очередь, что военнослужащие Турции попали под обстрел правительственных сил, поскольку турецкая сторона не предупредила Россию о своих передвижениях.