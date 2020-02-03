Новости

Минобороны: "Панцирь-С" уничтожил летевший к базе Хмеймим беспилотник 21:02
Минтранс не подтвердил досрочное открытие авиасообщения с Египтом 21:01
Hubble заснял спиралевидный объект в созвездии Рыб 20:38
Иран ввел запрет на экспорт медицинских масок 20:25
Объявлен конкурс на логотип и талисман Игр стран СНГ 20:13
Аксенов готов стать поручителем для освобождения владельца парка "Тайган" 20:10
Кокорин оформил дубль в матче за "Зенит-2" 20:07
В Москве представят уникальные книги про русскую общину в Марокко 20:01
Суд арестовал владельца крымского зоопарка "Тайган" Олега Зубкова 19:45
В Цхинвале нашли мертвым российского советника по вопросам здравоохранения 19:35
"Газпром" в три раза сократил транзит газа через Украину 19:25
В Краснодаре из СИЗО выпустили пластического хирурга Алену Верди 19:11
В Подмосковье ребенок умер от отравления неизвестным ядом 19:07
Нурмагомедову неинтересен реванш с Макгрегором 18:43
Вышел тизер продолжения "Большого Лебовски" 18:38
Арестованный за избиение росгвардейца боксер исключен из сборной 18:36
Фото: В Ярославле Волга вышла из берегов 18:30
Госдума ограничит командировки депутатов из-за ситуации с коронавирусом 18:27
Попова: У контактировавших с заболевшими лиц коронавирус не обнаружен 18:11
Мишустин 15 апреля выступит в Госдуме с отчетом кабмина 18:11
Универсал Skoda Octavia остался в России с одним двигателем 18:04
Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца 17:54
В Барнауле студент-медик спас женщину с перерезанным горлом 17:52
Нарышкин поздравил сотрудников Гохрана со столетием со дня основания 17:50
В Москве в квартире топ-менеджера нашли мертвую девушку 17:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
03.02.2020 20:20
Рубрика: Происшествия

Руль вместо игрушки

Возбуждено уголовное дело против матери, посадившей на место водителя ребенка
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(8076)
Вчера столичное подразделение Следственного комитета объявило о возбуждении уголовного дела после того, как в Сети появилось видео дамы , посадившей за руль ребенка. Дама была не трезва, машина была каршеринговая. Рулил ребенок на московской улице.
ГИБДД не ведет статистику случаев, когда родители сажают детей за руль, но уверяет, что таких граждан немало. Фото: tvzvezda.ru

Пока, как объяснили корреспонденту "РГ" в ведомстве, дело завели не против матери, а "по факту вовлечения ребенка в совершение действий, представляющих опасность для его жизни".

Но единственный фигурант расследования - 25-летняя гражданка. Обвинение ей еще не предъявлено. Дама подозревается по редкой статье Уголовного кодекса - "вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего".

ЧП случилось 25 января. В этот день, заявляют в СК, "женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в салоне каршерингового автомобиля, во время поездки по городу Москве нарушила правила дорожного движения и допустила к управлению транспортного средства малолетнего ребенка. На заднем сидении также находился еще один ребенок".

Про даму-водителя известно мало. Следствие, не называя ее фамилию, говорит, что "устанавливается местонахождение подозреваемой". А в ГИБДД сказали, что дама несколько лет назад была лишена водительских прав.

Похожих случаев в стране в последнее время не просто много, а очень много.

В Крыму пенсионер на "Ниве" сбил инспектора ГИБДД

Буквально два дня назад, "подвиг" по посадке за руль ребенка совершила жительница Татарстана.

Но специальной статистике таких случаев ГИБДД не ведет. Поэтому сказать, а сколько раз папы, мамы и прочие взрослые давали порулить детям, сложно.

Здесь возможны два варианта. Либо за рулем оказываются совсем маленькие дети, которых взрослые по глупости, ради бравады, или тех же лайков в интернете сажают за руль. Либо подростки, которые сами или с согласия взрослых садятся на водительское сидение.

По закону, если за рулем оказывается несовершеннолетний, то перечень тех, кого привлекают к административной ответственности, включает не только самого недоросшего до прав водителя. Отвечать рублем будет взрослый.

Так, при передаче права управлять траспортным средством несовершеннолетнему, не имеющего на это право, штраф составит от5 до 15 тысяч рублей.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
ГИБДД разъяснила тонкости регистрации автомобилей

Нелишне напомнить, что в нашей стране возможность управлять автомобилем наступает в 18 лет. С 16 лет человек может управлять скутерами и некоторыми видами мотоциклов. Управлять автомобилем в 16 лет еще нельзя.

Но вот административная ответственность у ребенка наступает в 14 лет. И если в этом возрасте он будет уже управлять автомобилем, не имея прав, то ему также грозит ответственность. При этом не заканчивается ответственность самого собственникаавтомобиля.

Совсем маленьких горе-родители зажают на колени. Забывая, что в правилах есть пункт, который однозначно запрещает перевозить детей на коленях у водителя. Если до недавнего времени таких взрослых просто штрафовали, то теперь стали применять уголовные статьи. К примеру, статью 165 УК - "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей".

Происшествия Правосудие Следствие Правительство МВД ГИБДД

Главное сегодня

Мишустин 15 апреля выступит в Госдуме с отчетом кабмина
Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца
Захарова прокомментировала высказывание главы МИД Польши
В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым
Чартеры между Россией и Китаем будут прекращены с 14 февраля
Спецрепортаж
Спецрепортаж
Как в Москве встречают самолеты из Китая, где буйствует коронавирус
ЧП
ЧП
Коэффициент аварийности-2019 - одна авиакатастрофа на 2 миллиона рейсов