Вчера столичное подразделение Следственного комитета объявило о возбуждении уголовного дела после того, как в Сети появилось видео дамы , посадившей за руль ребенка. Дама была не трезва, машина была каршеринговая. Рулил ребенок на московской улице.

ГИБДД не ведет статистику случаев, когда родители сажают детей за руль, но уверяет, что таких граждан немало. Фото: tvzvezda.ru

Пока, как объяснили корреспонденту "РГ" в ведомстве, дело завели не против матери, а "по факту вовлечения ребенка в совершение действий, представляющих опасность для его жизни".

Но единственный фигурант расследования - 25-летняя гражданка. Обвинение ей еще не предъявлено. Дама подозревается по редкой статье Уголовного кодекса - "вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего".

ЧП случилось 25 января. В этот день, заявляют в СК, "женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в салоне каршерингового автомобиля, во время поездки по городу Москве нарушила правила дорожного движения и допустила к управлению транспортного средства малолетнего ребенка. На заднем сидении также находился еще один ребенок".

Про даму-водителя известно мало. Следствие, не называя ее фамилию, говорит, что "устанавливается местонахождение подозреваемой". А в ГИБДД сказали, что дама несколько лет назад была лишена водительских прав.

Похожих случаев в стране в последнее время не просто много, а очень много.

Буквально два дня назад, "подвиг" по посадке за руль ребенка совершила жительница Татарстана.

Но специальной статистике таких случаев ГИБДД не ведет. Поэтому сказать, а сколько раз папы, мамы и прочие взрослые давали порулить детям, сложно.

Здесь возможны два варианта. Либо за рулем оказываются совсем маленькие дети, которых взрослые по глупости, ради бравады, или тех же лайков в интернете сажают за руль. Либо подростки, которые сами или с согласия взрослых садятся на водительское сидение.

По закону, если за рулем оказывается несовершеннолетний, то перечень тех, кого привлекают к административной ответственности, включает не только самого недоросшего до прав водителя. Отвечать рублем будет взрослый.

Так, при передаче права управлять траспортным средством несовершеннолетнему, не имеющего на это право, штраф составит от5 до 15 тысяч рублей.

Нелишне напомнить, что в нашей стране возможность управлять автомобилем наступает в 18 лет. С 16 лет человек может управлять скутерами и некоторыми видами мотоциклов. Управлять автомобилем в 16 лет еще нельзя.

Но вот административная ответственность у ребенка наступает в 14 лет. И если в этом возрасте он будет уже управлять автомобилем, не имея прав, то ему также грозит ответственность. При этом не заканчивается ответственность самого собственникаавтомобиля.

Совсем маленьких горе-родители зажают на колени. Забывая, что в правилах есть пункт, который однозначно запрещает перевозить детей на коленях у водителя. Если до недавнего времени таких взрослых просто штрафовали, то теперь стали применять уголовные статьи. К примеру, статью 165 УК - "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей".