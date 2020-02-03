"Те, кто уже имеет агрономическое, ветеринарное или иное профильное образование, смогут повысить квалификацию, чтобы стать инспекторами и консультантами по переходу на органическое земледелие", - рассказала "РГ" завотделом экономики инноваций института Надежда Орлова.
Программы могут длиться от нескольких месяцев до полугода. Это первый уровень. Начнут с подготовки инспекторов для растениеводства. "Животноводство сложнее, нужно контролировать качество кормов, добавок, условий содержания животных", - пояснила Надежда Орлова.
Следующий уровень - международный. На каждые 5-10 инспекторов должен быть один эксперт, который сможет работать с международными сертификатами. Это нужно, чтобы выводить российскую органику на мировой рынок.
Образовательные программы планируют запустить совместно с Национальным органическим союзом и еще несколькими партнерами, скорее всего иностранными. Выпускники курсов смогут проводить сертификацию по международным стандартам, а также получат двойной диплом. При этом дипломы будут гособразца.
Оформляемые инспекторами и экспертами сертификаты органической продукции должны признаваться и в Евросоюзе, и в России одновременно. В этой части пока есть пробел, но его вероятно закроют.
Стоимость курсов пока не определена. Но в США, например, начальные курсы стоят от 800 до 1,5 тысячи долларов. Длительные курсы 2-3 тысячи.