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03.02.2020 21:01
Рубрика: Экономика

Картошка ждет инспектора

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(8076)
Для сертификации органической продукции в России в год необходимо выпускать до 200 специалистов, рассказали "РГ" в Институте аграрных исследований НИУ ВШЭ. Институт обещает начать подготовку таких кадров с весны этого года.

"Те, кто уже имеет агрономическое, ветеринарное или иное профильное образование, смогут повысить квалификацию, чтобы стать инспекторами и консультантами по переходу на органическое земледелие", - рассказала "РГ" завотделом экономики инноваций института Надежда Орлова.

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости
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Программы могут длиться от нескольких месяцев до полугода. Это первый уровень. Начнут с подготовки инспекторов для растениеводства. "Животноводство сложнее, нужно контролировать качество кормов, добавок, условий содержания животных", - пояснила Надежда Орлова.

Следующий уровень - международный. На каждые 5-10 инспекторов должен быть один эксперт, который сможет работать с международными сертификатами. Это нужно, чтобы выводить российскую органику на мировой рынок.

Образовательные программы планируют запустить совместно с Национальным органическим союзом и еще несколькими партнерами, скорее всего иностранными. Выпускники курсов смогут проводить сертификацию по международным стандартам, а также получат двойной диплом. При этом дипломы будут гособразца.

Оформляемые инспекторами и экспертами сертификаты органической продукции должны признаваться и в Евросоюзе, и в России одновременно. В этой части пока есть пробел, но его вероятно закроют.

Стоимость курсов пока не определена. Но в США, например, начальные курсы стоят от 800 до 1,5 тысячи долларов. Длительные курсы 2-3 тысячи.

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