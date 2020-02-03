Введен временный запрет на ввоз экзотических животных из Китая

Правительство ввело временный запрет на ввоз экзотических животных, рыб, насекомых и прочей живности из Китая. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам третьего заседания оперативного штаба по противодействию распространению в стране китайского коронавируса.

Россельхознадзор совместно с таможенной службой должен обеспечить выполнение этого решения. Мера, отметила вице-премьер, профилактическая, но ограничить ввоз животных необходимо, поскольку по-прежнему главная цель - минимизировать риски проникновения в страну вируса 2019-nCoV.

Одновременно ужесточается контроль и за ввозимой в страну сельхозпродукцией. В частности, в страну не пустят овощи, фрукты и зелень, зараженные мухой-горбаткой.