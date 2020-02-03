Вылет рейса Париж-Москва задержался из-за драки пилотов

Вылет самолета авиакомпании Air France, следовавшего из Парижа в Москву, задержался из-за драки пилотов. Как рассказали пассажиры лайнера, после того как борт вырулил на взлетно-посадочную полосу, из кабины пилотов раздались крики.

"У нас была длительная посадка, наш рейс задерживался. Мы сели в самолет, только начали выезжать на полосу, как услышали скандалы в кабине пилотов", - цитирует одного из пассажиров телеканал РЕН-ТВ.

"По громкой связи на русском, французском и английском языках объявили, что в кабине пилота произошла потасовка и взлет продолжится только после того, как экипаж будет заменен", - рассказал он.

После замены экипажа самолет все-таки поднялся в воздух, но до Москвы так и не долетел. Из-за ужасного холода в салоне командир принял решение вернуться в Париж. В итоге пассажиров пересадили в новый самолет, который успешно добрался до пункта назначения. Однако из-за большой задержки многие не успели на стыковочные рейсы.