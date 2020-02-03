Западным парламентариям направят материалы с исторической правдой

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил направить в парламенты западных стран исторические материалы о Ялтинской конференции. Было бы правильно тем, кто "разучился читать либо потерял совесть, еще раз напомнить, что происходило в мире 75 лет назад", уверен он. "РГ" узнала, какие уроки истории преподадут политикам Запада.

С инициативой на эту тему спикер выступил в ходе открытия в Госдуме выставки "Ялта - 1945", приуроченной к 75-летию Ялтинской конференции. В экспозиции представлены уникальные архивные документы, фото- и кинохроника.

Исторические сведения и документы свидетельствуют о том, что тогдашние лидеры США и Великобритании не оспаривали роль Советского Союза в победе над фашизмом, подчеркнул председатель Госдумы. Зарубежным политикам, по его словам, следует "еще раз напомнить, что происходило в мире 75 лет назад, когда он стоял на грани большой трагедии". "Без Советского Союза, без самопожертвования огромного количества наших граждан эта победа была бы невозможна", - отметил Володин.

Глава нижней палаты предложил материалы о Ялтинской конференции перевести на разные языки и направить коллегам в парламенты США, Великобритании, Франции, Польши, Украины и других стран для того, чтобы их политики "посмотрели происходящее глазами их лидеров, лидеров стран того времени".

Поучаствовать в реализации этой инициативы спикер предложил коллективу журнала "Историк", который посвятил юбилею конференции свой выпуск. Как рассказал "РГ" главред журнала Владимир Рудаков, вниманию западных политиков стоило бы представить материалы, связанные с теми историческими фактами, которые чаще всего порождают "мистификации". Кроме материалов Ялтинской конференции, это сведения о начальном этапе Второй мировой, о предвоенной обстановке в дипломатических кругах, а также о вкладе СССР в освобождение европейских стран и конкретно концлагерей на территории Европы.

Участие в открытии выставки приняли представители всех думских фракций, а также потомки советских военачальников и дипломатов.