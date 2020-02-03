Новости

Иран ввел запрет на экспорт медицинских масок из-за коронавируса 20:25
Объявлен конкурс на логотип и талисман Игр стран СНГ 20:13
Аксенов готов стать поручителем для освобождения владельца парка "Тайган" 20:10
Кокорин оформил дубль в матче за "Зенит-2" 20:07
В Москве представят уникальные книги про русскую общину в Марокко 20:01
Суд арестовал владельца крымского зоопарка "Тайган" Олега Зубкова 19:45
В Цхинвале нашли мертвым российского советника по вопросам здравоохранения 19:35
"Газпром" в три раза сократил транзит газа через Украину 19:25
В Краснодаре из СИЗО выпустили пластического хирурга Алену Верди 19:11
В Подмосковье ребенок умер от отравления неизвестным ядом 19:07
Нурмагомедову неинтересен реванш с Макгрегором 18:43
Вышел тизер продолжения "Большого Лебовски" 18:38
Арестованный за избиение росгвардейца боксер исключен из сборной 18:36
Фото: В Ярославле Волга вышла из берегов 18:30
Госдума ограничит командировки депутатов из-за ситуации с коронавирусом 18:27
Попова: У контактировавших с заболевшими лиц коронавирус не обнаружен 18:11
Мишустин 15 апреля выступит в Госдуме с отчетом кабмина 18:11
Универсал Skoda Octavia остался в России с одним двигателем 18:04
Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца 17:54
В Барнауле студент-медик спас женщину с перерезанным горлом 17:52
Нарышкин поздравил сотрудников Гохрана со столетием со дня основания 17:50
В Москве в квартире топ-менеджера нашли мертвую девушку 17:38
Пять творческих вузов смогут учить по своим собственным стандартам 17:38
Шведского кулинара пригрозили убить за пиццу с киви 17:36
В Петербурге появятся водородные автобусы 17:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
03.02.2020 19:31
Рубрика: Общество

Доктора наук вызывали?

Каждый четвертый ректор имеет ученую степень управленца
Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(8076)
Зависят ли успехи университета от научной степени руководителя? Кто лучше управляет вузом: ректор с ученой степенью по экономике или педагогическим наукам? Эксперты ВШЭ и Европейского университета в Санкт-Петербурге изучили 822 российских вуза. И оказалось, что у руля каждого четвертого вуза России стоят ректоры, защитившие диссертации в сфере экономики, юриспруденции или социологии.
Абсолютное большинство ректоров - мужчины. Женщины руководят лишь пятой частью вузов. Средний возраст - 58 лет. Фото: Rattankun Thongbun / iStock Абсолютное большинство ректоров - мужчины. Женщины руководят лишь пятой частью вузов. Средний возраст - 58 лет. Фото: Rattankun Thongbun / iStock
Абсолютное большинство ректоров - мужчины. Женщины руководят лишь пятой частью вузов. Средний возраст - 58 лет. Фото: Rattankun Thongbun / iStock

Исследователи проверяли гипотезу о том, что вузы с ректорами-управленцами развиваются успешнее других. Показателями успеха вуза стали его доходы, средний балл ЕГЭ и объем исследований .

Фото: Александр Корольков
Ректор Сеченовского медуниверситета рассказал, откуда берутся хорошие врачи

Для начала - портрет современного ректора. Абсолютное большинство - мужчины. Женщины руководят лишь пятой частью вузов. Средний возраст - 58 лет. Управленцев в ректорском корпусе - 25 процентов. Педагогов - 12. Но самая большая группа ректоров - 56 процентов - так называемые академики: их диссертации из области любых наук, кроме управленческих и педагогических. Что еще удалось узнать? Управленцы возглавляют больше половины коммерческих вузов. А вот госвузами в основном управляют ректоры академического типа - 76 процентов.

Чтобы понять, какие вузы эффективнее, их разделили на пять групп. Исследовательские - вузы с высоким уровнем всего: доходов, проходного балла и достижений в научной работе. Они самые эффективные. Сюда входит большинство высших учебных заведений со статусом НИУ (научно-исследовательский университет) и большая часть участников Проекта 5-100.

Особые вузы - негосударственные с экономическими, юридическими или гуманитарными программами обучения. Совсем небольшая группа университетов - высокодоходные. У них скромные показатели исследовательской деятельности, но зато хорошее финансовое положение. В основном за счет студентов-контрактников. Обычные "селективные" вузы - университеты с невысокими показателями по доходам и исследованиям, но с высоким баллом ЕГЭ. Почти все вузы здесь - государственные. Причем много педагогических, медицинских, культуры и искусства. Пятая группа - вузы, у которых все три показателя эффективности невысокие. Примечательно, что в эту категорию попали практически все сельскохозяйственные университеты и академии.

Возможно, ректоры с педагогическими учеными степенями и есть истинные управленцы

Подтвердилась ли гипотеза о том, что у ректора-управленца вуз будет более эффективным? Вывод экспертов - нет. Исследование показало: лучшими по уровню доходов могут быть вузы с руководителями одного типа, по уровню приема студентов - другого, по объему исследований - третьего. Кстати, неожиданнно, но факт: вузы под руководством педагогов при скромных показателях выдают достаточно быстрый прогресс. Возможно, в России именно ректоры с педагогическими, а не с экономическими учеными степенями и есть истинные управленцы.

Общество Образование

Главное сегодня

Мишустин 15 апреля выступит в Госдуме с отчетом кабмина
Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца
Захарова прокомментировала высказывание главы МИД Польши
В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым
Чартеры между Россией и Китаем будут прекращены с 14 февраля
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года