Зависят ли успехи университета от научной степени руководителя? Кто лучше управляет вузом: ректор с ученой степенью по экономике или педагогическим наукам? Эксперты ВШЭ и Европейского университета в Санкт-Петербурге изучили 822 российских вуза. И оказалось, что у руля каждого четвертого вуза России стоят ректоры, защитившие диссертации в сфере экономики, юриспруденции или социологии.

Исследователи проверяли гипотезу о том, что вузы с ректорами-управленцами развиваются успешнее других. Показателями успеха вуза стали его доходы, средний балл ЕГЭ и объем исследований .

Для начала - портрет современного ректора. Абсолютное большинство - мужчины. Женщины руководят лишь пятой частью вузов. Средний возраст - 58 лет. Управленцев в ректорском корпусе - 25 процентов. Педагогов - 12. Но самая большая группа ректоров - 56 процентов - так называемые академики: их диссертации из области любых наук, кроме управленческих и педагогических. Что еще удалось узнать? Управленцы возглавляют больше половины коммерческих вузов. А вот госвузами в основном управляют ректоры академического типа - 76 процентов.

Чтобы понять, какие вузы эффективнее, их разделили на пять групп. Исследовательские - вузы с высоким уровнем всего: доходов, проходного балла и достижений в научной работе. Они самые эффективные. Сюда входит большинство высших учебных заведений со статусом НИУ (научно-исследовательский университет) и большая часть участников Проекта 5-100.

Особые вузы - негосударственные с экономическими, юридическими или гуманитарными программами обучения. Совсем небольшая группа университетов - высокодоходные. У них скромные показатели исследовательской деятельности, но зато хорошее финансовое положение. В основном за счет студентов-контрактников. Обычные "селективные" вузы - университеты с невысокими показателями по доходам и исследованиям, но с высоким баллом ЕГЭ. Почти все вузы здесь - государственные. Причем много педагогических, медицинских, культуры и искусства. Пятая группа - вузы, у которых все три показателя эффективности невысокие. Примечательно, что в эту категорию попали практически все сельскохозяйственные университеты и академии.

Возможно, ректоры с педагогическими учеными степенями и есть истинные управленцы

Подтвердилась ли гипотеза о том, что у ректора-управленца вуз будет более эффективным? Вывод экспертов - нет. Исследование показало: лучшими по уровню доходов могут быть вузы с руководителями одного типа, по уровню приема студентов - другого, по объему исследований - третьего. Кстати, неожиданнно, но факт: вузы под руководством педагогов при скромных показателях выдают достаточно быстрый прогресс. Возможно, в России именно ректоры с педагогическими, а не с экономическими учеными степенями и есть истинные управленцы.