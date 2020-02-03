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Текст:   Марина Трубилина 
11:21 03.02.2020

ЖСК за год построили в три раза больше жилья, чем в 2018 году

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Объем ввода жилья на земельных участках, переданных жилищно-строительным кооперативам, занимающимся возведением жилья с господдержкой, в 2019 году вырос в 3 раза по сравнению с 2018 годом, сообщает ДОМ.РФ. По итогам прошлого года введено 110 тысяч квадратных метров против 35,6 тысячи годом ранее. Передача земельных участков осуществляется в рамках реализации федерального закона о содействии развитию жилищного строительства.

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
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С начала 2020 года в рамках программы ЖСК с государственной поддержкой уже введено более 4,9 тысячи квадратных метров.

Право на создание ЖСК с господдержкой имеют определенные категории граждан, в том числе многодетные семьи, работники научных институтов, молодые ученые, военнослужащие, сотрудники медицинских учреждений.

Всего за время действия программы ЖСК было передано более 874 га земельных участков.

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