180 лет назад родился создатель легендарного пулемета Максим

5 февраля 1840 года в американском городке Сангервилль родился удивительный человек.

В России его фамилию знают с конца XIX века, но произносят неправильно. Речь о Хайреме Стивенсе Максиме, конструкторе эпохального пулемета. Кто не слышал о пулемете системы Максима? Только вот вы сейчас на какой слог поставили ударение? На второй, так? А надо на первый.

Всем до лампочки

Хайрем проучился в начальной школе пять лет, потом стало не до баловства - занялся делом: был плотником, маляром, помощником кузнеца, борцом и барменом. Постоянно что-то изобретал: запатентовал мышеловку, велосипед со спицами на колесах, ингалятор. Увлекся электричеством, ввязался в битву с Томасом Эдисоном за электрификацию Америки. Проиграл, обиделся и уехал в Англию. Там его случайный знакомый надоумил: заканчивай с мышеловками и лампочками, создай что-нибудь дельное.

Итог - в 1881 году не имевший инженерного образования 41-летний Хайрем сконструировал пулемет. Заработал кучу денег, в Великобритании его произвели в рыцари: стал сэром Максимом.

Но мечтал он совсем не о пулеметах. Хотел построить самолет и летать. Это ему почти удалось, аэроплан даже оторвался от земли, но из-за поломки пришлось приземляться. Он не сдался, построил еще один. Самолет Максима весил 3,6 тонны, размах крыльев 31,5 м. Два двигателя выдавали по 180 л.с. каждый. Было это в 1893-1894 годах. Для сравнения: двигатель самолета братьев Райт, успешно взлетевшего только в 1903 году, имел мощность всего 12 л.с. Но у Райт был движок внутреннего сгорания, а у Максима - паровой котел...

Успешным авиаконструктором и первым летчиком он так и не стал. Ирония - а вот его пулемет летал. Максим устанавливали на истребители.

Умер Хайрем Стивенс Максим осенью 1916 года в возрасте 76 лет. Шла Первая мировая война, поэтому мир особо и не заметил смерти гения.

Строчит пулеметчик

Пулемет Максима все хвалили, но военные не спешили его покупать: сложная конструкция, большой и тяжелый, сжигает много патронов...

Все изменилось после первого боевого применения. Англичане в Судане положили туземное войско: африканцы наивно побежали на врага с ружьями и саблями, застрочил пулемет... На поле боя насчитали 3000 трупов.

И тогда все армии бросились приобретать новое оружие массового поражения. Неплохо работала и торговая стратегия Хайрема Максима. Он находил способ показать изобретение первым лицам: британскому монарху Эдуарду VII, германскому кайзеру Вильгельму. Как-то привез пулемет в Австрию и на глазах императора Франца-Иосифа с дистанции 100 метров выпустил 330 пуль, выбив на мишени инициалы - FJ. А 8 марта 1888 года в манеже Аничкова дворца пронырливый американец (к тому времени уже получивший британское подданство) убедил пострелять из пулемета императора Александра III.

Русская армия впервые применила этот пулемет во время похода в Китай в 1900-1901 годах. А в русско-японскую войну уже каждый второй японский солдат погиб от пуль Максима.

Пулемет системы Максима обр. 1910/30 гг. лишь к концу Великой Отечественной войны стали вытеснять пулеметом Горюнова. Но использовался и в 1969 году: в боях на острове Даманском.

Наше все

У нашей армии Максимов нет. Ну разве что на складах.

Зато пулеметы продают населению. Конечно, не всем желающим, а по лицензии на нарезное оружие. Пулемет в охотверсии стреляет одиночными. Стоит от 270-300 тысяч руб. Настоящие охотники порой говорят обидные слова в адрес "пулеметчиков".

Все верно, он не для охоты. Но нет иного способа стать обладателем легендарного оружия.

Интересная деталь: в 1901 году один пулемет Максим в нашей армии обслуживал расчет в составе 7 нижних чинов и 2 ездовых. Командовал расчетом унтер-офицер. Итого - 10 человек.

А сегодня - так велит закон - прикасаться к Максиму имеет право только его владелец. То есть управляться надо в одиночку. И это при том, что Максим на станке Соколова весит 66 кг.

А еще говорят: "богатыри - не мы". Ну если не мы, то кто же...

Кстати

В кадре и за кадром

Знаменитый эпизод из фильма "Брат-2": Татарин (герой Сергея Сухорукова) из пулемета Максим расстреливает бандитов. По сценарию этот пулемет герои забрали из Исторического музея. На самом деле из "музейных пулеметов" стрелять невозможно, не говоря уж о том, чтобы оружие похитить. Киношники приехали со своим пулеметом. Хотя Максимы в этом музее есть, причем уникальные.

В экспозиции ПМВ выставлен MG-08 - это германская версия Максима, он без бронещита. А в спецхране есть еще станковые пулеметы системы Максим: произведенный в Англии, а также свой, тульский.

Фото: Getty Images

Кстати

В рублях и трудоднях

После переезда из США в Англию Хайрем Максим поселился в Западном Норвуде (район Лондона), где и разработал свой пулемет. В местной прессе дал объявление: собираюсь экспериментировать с огнестрельным оружием у себя в саду, прошу соседей открывать окна, чтобы стекла не лопнули...

В 1904 году было налажено производство пулеметов Максима в Туле. Стоимость снизилась до 942 рублей. Даже с учетом 80 фунтов стерлингов вознаграждения фирме "Виккерс" за каждый пулемет - в итоге выходило 1700 рублей. В то время как англичане их нам продавали по 2288 руб.

Для понимания уровня цен. В Петербурге в то время средняя зарплата в промышленности - 450 рублей в год. Бутылка казенной водки стоила 40 копеек, килограмм красной икры - 2,5 руб. Лосось - 80 коп./кг, говядина - 45 коп./кг, сахар-песок - 25 коп./кг., батон белого хлеба - 7 коп.

К началу Первой мировой войны на вооружении русской армии было 4157 пулеметов Максима. С 1914 по 1917 год наша промышленность выпустила 27 571 пулемет. Во время гражданской войны - 21 тыс. пулеметов. Динамика производства этих пулеметов в предвоенные и военные годы: в 1937 году - 8052, в 1938-м - 16 094, в 1940-м - 4049, в 1941-м - 9601, в 1942-м - 55 258!

Пулемет Максим собирался из 282, а его станок - из 126 деталей. Для изготовления нужно было произвести 2448 операции и затратить 700 часов рабочего времени.