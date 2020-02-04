24 тысячи выпускников напишут итоговое сочинение в дополнительный срок

В среду около 23,4 тысячи выпускников напишут итоговое сочинение, и еще 855 человек - итоговое изложение. Испытание 5 февраля - это дополнительный шанс для выпускников получить допуск к ЕГЭ.

Напомним, большинство 11-классников (685 тысяч ребят) уже написали итоговое сочинение в декабре. 98% из них получили "зачет", а значит - и допуск к государственной итоговой аттестации. Самым популярным направлением тем стала "Надежда и отчаяние", ее выбрали 39% участников. Дальше - по убывающей: "Добро и зло" (24%), "Он и она" (23%), "Гордость и смирение" (12%), "Война и мир" - к 150-летию великой книги" (2%).

- Принять участие в итоговом сочинении в дополнительный срок 5 февраля смогут выпускники, получившие "незачет", не явившиеся или не завершившие сочинение по уважительным причинам в основной срок, - сообщили в Рособрнадзоре. - Еще один дополнительный срок в этом году - 6 мая 2020 года.

Итоговое сочинение стартует в 10.00 по местному времени. Продолжительность испытания - 3 часа 55 минут (235 минут). Рекомендуемый объем сочинения - не менее 350 слов, итогового изложения - не менее 200 слов. Изложение вместо сочинения могут выбрать ученики с особенностями здоровья.