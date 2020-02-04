Высшей научной награды Китая, Государственной премии в области международного научного и технологического сотрудничества, удостоен председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) академик РАН Владислав Панченко. С наградой его поздравил председатель КНР Си Цзиньпин. За 25 лет существования этой премии ее лауреатами становились всего пять российских ученых, в том числе академики Жорес Алферов и Евгений Велихов. С лауреатом беседует корреспондент "РГ".

Владислав Яковлевич, вас можно поздравить с высокой и даже знаковой наградой. Получить ее сейчас именно в Китае, который выходит на первые позиции в сфере науки и технологий, очень престижно.

Владислав Панченко: Спасибо. Это оценка не только моей работы, а прежде всего Российского фонда фундаментальных исследований в целом. Кстати, когда более 25 лет назад он был создан, то первым международным партнером стал именно Государственный фонд естественных наук Китая. Так что в этом году мы будем отмечать юбилей нашей совместной работы.

Ежегодно вместе с китайскими коллегами поддерживаем около 100 научных проектов в самых разных областях науки. Это фундаментальные исследования, которые призваны решать в том числе глобальные мировые проблемы: загрязнение окружающей среды, изменение климата, нехватка природных ресурсов. Российско-китайские научные исследования охватывают также проекты в области мегасайенс, цифровых, аддитивных и других передовых технологий. Области их применения - биомедицина, космос, нанотехнологии.

Считается, что вести совместные проекты с китайскими специалистами непросто. Есть своя специфика. Не случайно же говорят, что Восток дело тонкое. Как ваш фонд строит свою работу с партнерами из Поднебесной?

Владислав Панченко: Да, несомненно, стараемся "тонко" и строить. Как я сказал, нашим отношениям 25 лет. За эти годы мы научились лучше понимать друг к друга, найти и отработать приемлемые для обеих сторон формы взаимодействия, правила совместной экспертизы. Ученые России и Китая ищут точки взаимного интереса, где они могли бы дополнить друг друга. Договариваются, кто и какую часть научных исследований выполняет, и предлагают проект на конкурс. В жюри входят российские и китайские эксперты. Победитель финансируется на паритетной основе. Размер суммы решается для каждого конкретного проекта индивидуально. Каждая научная группа работает на своем поле: в своей стране, в своей лаборатории. Конечно, они периодически проводят совместные семинары, конференции, чтобы познакомиться с результатами партнеров, но основная работа выполняется у себя.

А как делятся результаты работы? Кому принадлежит созданная интеллектуальная собственность?

Владислав Панченко: Так как речь идет о сугубо фундаментальных исследованиях, то результатом является совместная статья в престижном научном журнале.

С фундаментальными исследованиями понятно. А если вдруг "запахнет" инновациями? Когда итогом может стать не только статья в журнале, но и коммерческий товар? Здесь начинает работать восточная специфика?

Владислав Панченко: Именно сейчас мы обсуждаем с китайскими партнерами эти вопросы. Их позиция пока такая: приезжайте к нам и создавайте структуры, в чем-то похожие на научно-образовательные центры, которые в настоящее время формируются в России. По сути, они готовы купить у нас самое дорогое - знания. Несмотря на все проблемы российской науки, новые знания у нас не только есть, но и постоянно генерируются на мировом уровне. Причем во многих самых востребованных сферах науки. В Китае это понимают, поэтому наши научные школы, персонально ученые вызывают очень большой интерес. Многих российских исследователей зовут на работу в Китай, предлагают там делать науку. Все это активизировалось в последнее время.

Чтобы не нанести ущерб России, не потерять ценнейшие знания, которыми обладает наша наука, надо с китайскими учеными создавать коллаборации на взаимовыгодных условиях

Скорее всего, это связано с американскими санкциями, которые касаются не только экономики Китая, но и высоких технологий. В такой ситуации страна вынуждена искать других партнеров.

Владислав Панченко: Знаю, что многим российским специалистам предлагают работу в Китае. С одной стороны - неплохой вариант. Там оборудование мирового уровня, что крайне важно для исследователя, высокие зарплаты. Почему бы не согласиться? Конечно, вы хорошо заработаете, но грант быстро закончится. А что дальше?

Китайцы очень хорошо умеют пользоваться результатами, быстро учатся и превращают знание в инновацию.

Владислав Панченко: Именно так. Кроме того, важно не нанести ущерб России, не потерять те ценнейшие знания, которыми обладает наша наука. Как нам в такой ситуации действовать? Строить высокие заборы непродуктивно. Вариант единственный и очевидный: надо с китайскими учеными создавать коллаборацию на взаимовыгодных условиях. Что мы и предлагаем сделать. А если конкретно - создавать научных "близнецов". Один центр формировать в Китае, другой такой же - в России. И вести работы по общей тематике, усиливая друг друга.

Но кто будет нашего "близнеца" обустраивать, а главное - оснащать самым передовым оборудованием?

Владислав Панченко: Это как договоримся. Партнеры нужны, чтобы они взяли на себя часть проблем, например, приобретение дорогостоящего оборудования. Таким образом, наш взнос в проект - знания, взнос наших партнеров - оборудование. Но если знания наши и если мы можем сами купить или сделать оборудование, то тогда партнерство будет более высокоинтеллектуального уровня.

Наши специалисты рассказывают, что торжественные китайские церемонии - это что-то особенное.

Владислав Панченко: Впечатление действительно очень сильное. Премии удостоены 10 авторитетных иностранных ученых, в том числе сэр Мартин Полякофф, член Лондонского королевского общества. Среди лауреатов финн Маркку Кулмала, самый цитируемый в мире ученый в области наук о Земле, норвежец Нильс Кристиан Стенсет, выдающийся специалист в области экологии и эволюции. Лауреатами стали также ученые Китая. Всего награды получили 50 человек.

За сутки до торжеств был большой прием от имени правительства. Каждому вручили описание регламента процедуры награждения. Была обстоятельная репетиция церемонии, как себя вести в каждый момент, как улыбаться, через какое плечо поворачиваться и т.п. Само награждение проходило в огромном зале Дворца Всекитайского собрания народных представителей, где присутствовали более 3,5 тысячи человек. Процедура длилась несколько часов. Когда нас всех рассадили для совместного фотографирования, в зал почти незаметно вошел председатель КНР Си Цзиньпин. Каждому ученому он пожал руку. Словом, награждение получилось запоминающимся. Оно демонстрирует отношение к науке, отношение к тем, кто ее делает.

Справка "РГ"

Результаты проектов, выполненных по грантам РФФИ и Государственного фонда естественных наук Китая, опубликованы в престижных научных журналах, что говорит об их мировом уровне. В частности, это создание новых сенсорных материалов, обладающих повышенной чувствительностью при комнатной температуре, высокопрочных имплантов, которые не оказывают вредного воздействия на организм человека, работы по терагерцовой фотонике и оптоэлектронике, которые могут быть использованы в области биомедицины. На русском языке издана шеститомная энциклопедия "Духовная культура Китая".