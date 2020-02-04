Аль Бано и Ромина Пауэр споют новую песню на фестивале в Сан-Ремо

Зрители музыкального фестиваля Сан-Ремо смогут услышать новую песню Аль Бано и Ромины Пауэр. Выступление самого знаменитого итальянского дуэта назначено на среду, 5 февраля.

Аль Бано и Ромина Пауэр - это и классика эстрадной музыки Италии (благодаря хитам Felicita, Si Sara, Liberta и другим) и сложная семейная сага (итальянец и американка влюбились друг в друга, поженились, родили четырех детей, но в 1999 году - после почти 30 лет брака - развелись и разъехались по своим странам, а в 2013-м помирились и вновь выступают вместе… Спеть на "Сан-Ремо" уже в ХХI веке их приглашали не раз. Но согласились приехать они только теперь.

Возвращение звездного дуэта в Сан-Ремо произойдет на сцене театра "Аристон". Прежде организаторы предлагали артистам, по мнению Аль Бано, слишком низкий гонорар. Но теперь его сумма наконец-то устроила артистов, и они согласились стать хэдлайнерами второго дня фестиваля.

Аль Бано рассказал журналистам о том, что дуэт исполнит песни, которые помогли ему "выделиться на этом фестивале и стать замеченными на международном уровне". Кроме того, обещана и одна новая песня - Raccogli l`Attimo композитора и поэта Кристиано Мальджольо. Ее название переводится "Лови момент", а дорабатывали ее Аль Бано и Ромина Пауэр уже вместе.

Так, что возможно, еще снова сыграют свадьбу, уже вторую…

Кстати

Среди участников фестиваля окажется и модный певец Мика. А вот Леди Гага все-таки не приедет - ее предложенные гонорары по-прежнему не устраивают.