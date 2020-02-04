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04.02.2020 17:48
Рубрика: В мире

Американский сенатор допустил, что Трамп может продать Аляску России

Текст: Юрий Чернов

Один из главных идеологов импичмента Дональда Трампа, сенатор Адам Шифф, предположил, что нынешний глава Белого дома может продать штат Аляска России. В качестве обоснования своего сенсационного заявления Шифф приводит "бесконтрольность" Трампа, припомнив скандал с Украиной, ставший основой импичмента. Сенатор убежден, что ради второго президентского срока Дональд Трамп использует Аляску в качестве "разменной монеты" с Россией.

Фото: AP Photo/Matt Rourke
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"Если допустить, что импичмент нельзя объявить из-за превышения должностных полномочий президентом… То Трамп может предложить Аляску русским в обмен на поддержку в грядущих президентских выборах, или переехать в (резиденцию) Мар дель Лаго и делегировать властные полномочия (своему зятю) Джареду Кушнеру, чтобы тот объявил о начале войны", - такими словами Шифф завершил свое выступление в сенате, где он зачитывал обвинительное заключение, лежащее в основе импичмента.

Умозаключения в виде подобных "страшилок" от Шиффа вряд ли помогли усилить обвинения в адрес Трампа, скорее наоборот. Сенатор, возглавляющий комитет по делам разведки Палаты представителей, уже не в первый раз довольно умело дискредитирует себя подобным образом. Один из кандидатов на место Шиффа в конгрессе, Дженнифер Барбоза, считает, что такие низкопробные высказывания "оскорбляют интеллект" всех американцев.

В мире США Процедура импичмента Дональда Трампа

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