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04.02.2020 21:00
Рубрика: Спорт

Остались вчетвером

Анастасия Павлюченкова пропустит Кубок Федерации
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 23(8077)
Вторая ракетка России Анастасия Павлюченкова не поможет нашей сборной в матче Кубка Федерации против Румынии, который пройдет 7-8 февраля в Клуж-Напоке. Об этом сообщает официальный сайт федерации тенниса России (ФТР).
Анастасия Павлюченкова решила пропустить Кубок Федераций, чтобы подготовиться к будущим турнирам. Фото: REUTERS Анастасия Павлюченкова решила пропустить Кубок Федераций, чтобы подготовиться к будущим турнирам. Фото: REUTERS
Анастасия Павлюченкова решила пропустить Кубок Федераций, чтобы подготовиться к будущим турнирам. Фото: REUTERS

Помимо Кубка Федерации, Павлюченкова не сыграет также на турнире WTA в Санкт-Петербурге (8-16 февраля). "Причина пропуска Анастасией этих соревнований - необходимость перерыва для восстановления и лучшей подготовки к будущим турнирам", - говорится в сообщении ФТР.

Фото: AP Photo/Dita Alangkara
Джокович вернул себе первое место в рейтинге АТР

Таким образом, российская сборная сыграет с Румынией в следующем составе: Екатерина Александрова (28-я в рейтинге WTA), Вероника Кудерметова (38-я), Светлана Кузнецова (49-я) и Анна Калинская (95-я). Капитаном команды будет Игорь Андреев.

Возвращаясь к Павлюченковой, напомним, что в обновленном рейтинге WTA она поднялась на две строчки - с 31-й на 29-ю. На прошедшем Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне Анастасия дошла до четвертьфинала, где в двух сетах уступила будущей финалистке турнира испанке Гарбинье Мугурусе - 5:7, 3:6.

Тем временем стало известно, что победитель Australian Open-2020 Новак Джокович может быть оштрафован за свое поведение в решающем матче против Доминика Тима. Во втором сете серб получил два предупреждения подряд за затяжку времени на подаче, а после проигранного гейма похлопал судью на вышке по ботинку и сказал: "Ты сделал себе имя, отличная работа".

Теперь, по информации зарубежных СМИ, Джоковичу грозит штраф в размере 20 тысяч долларов.

- Думаю, во втором предупреждении не было необходимости. С первым никаких проблем. Но при данных обстоятельствах опытный судья мог бы обойтись без еще одного предупреждения. Он мог бы лучше отреагировать в той ситуации. Что касается касания, то я не подразумевал ничего агрессивного, никакого рукоприкладства. Мы обнялись фразами. Никаких оскорблений не было, - отметил Джокович.

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