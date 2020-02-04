"Сегодня в нашем обществе четко обозначился запрос на перемены. Люди хотят развития и сами стремятся двигаться вперед в профессии, знаниях, в достижении благополучия, готовы брать на себя ответственность за конкретные дела, - подчеркнул в своем Послании 15 января 2020 года российский лидер. - Темпы изменений должны нарастать с каждым годом с ощутимыми для граждан результатами по достижению достойного уровня жизни. И, повторю, с их активным участием".

Россия в последние два десятилетия прошла большой и сложный путь, доказав всему миру и, прежде всего, самой себе исключительные способности к суверенному и независимому развитию, отстаиванию национальных интересов. Изменения, произошедшие с государством и обществом, трудно не заметить.

Сегодня невозможно отрицать возрастающую роль России в мире и наш потенциал решать самые сложные вопросы, демонстрировать успехи в экономическом и социальном развитии. Решающую роль в этом сыграла личность президента России Владимира Путина. Именно он смог выполнить сложную, но крайне важную миссию преодоления системного государственного кризиса, нараставшего в 1990-е годы и угрожавшего распадом страны, разрушением всех социальных систем. Именно он стал тем лидером, миссия которого нашла поддержку в обществе, дала надежду россиянам на лучшее будущее.

Многие государства, где отсутствовала воля политического лидера в кризисные моменты, были ввергнуты в полосу смуты и распада. Русская история знает немало таких примеров в далеком и недавнем прошлом (Смутное время в XVII веке, эпоха войн и революций в начале ХХ века, распад Советского Союза, ставший во многом результатом неспособности первого (и последнего) президента СССР принимать ответственные решения).

За последние два десятилетия удалось сохранить и укрепить территориальную целостность и единство страны, полностью преодолеть "центробежные" тенденции в системе отношений регионов с Москвой

Сегодня, оглядываясь на пройденный за двадцать лет путь, можно не только удивиться высокой стойкости российского народа перед выпавшими испытаниями, но и необходимо попытаться понять, какие политические решения позволили сохранить и воспроизвести государство российское на новом уровне.

За последние два десятилетия удалось сохранить и укрепить территориальную целостность и единство страны, полностью преодолеть "центробежные" тенденции в системе отношений регионов с Москвой. Ушли в прошлое ситуации, когда законодательство субъектов Федерации напрямую противоречило букве и духу Конституции страны, нормам федеральных законов. Регионы перестали "брать" столько суверенитета, сколько могли "унести". В результате современная Россия уже не выглядит как лоскутное одеяло с локальными политическими системами, принимающими решения, которые не отвечают национальным интересам страны.

Преодолена инерция распада: вертикаль политической власти, которая в 90-е годы не могла быстро реализовывать политические цели и задачи, подверглась масштабному реформированию. Была значительно повышена эффективность работы государственных органов и учреждений, усилена ответственность должностных лиц за выполнение поставленных перед ними задач. Новая кадровая политика привела к тому, что государственно ориентированные люди стали основой системы политического управления.

Серьезной вехой в развитии современной России стало достижение мира на Северном Кавказе, урегулирование острого конфликта в Чеченской Республике. Этот тяжелейший кризис угрожал целостности всей страны, стоил немалых человеческих жертв и материальных затрат. Непреклонная воля и решимость лидера страны Владимира Путина продемонстрировали последовательный курс на защиту конституционного строя, а также в борьбе с терроризмом и сепаратизмом.

Уважение к суверенной воле граждан Крыма в ходе политического кризиса на Украине в 2014 году предотвратило, возможно, еще больший конфликт и сохранило многие человеческие жизни, дав возможность этой части исторической России "вернуться в родную гавань". Российские граждане восприняли эти решения не просто позитивно, но и с воодушевлением и надеждой на дальнейшую надежную государственную защиту интересов соотечественников, находящихся в состоянии отчуждения и поражения в правах.

Важно обеспечить преемственность в восприятии семейных ценностей у наших граждан, сохранить семейное строительство в качестве одной из приоритетных жизненных целей каждого россиянина

Правовой нигилизм "лихих 90-х", лицом которого была борьба преступных группировок за власть и собственность, похищения людей, заказные убийства, рэкет и вымогательство, наркоторговля, за 2000-е годы оказался полностью преодоленным. Даже самые скептично настроенные эксперты отмечают рост уровня правосознания российского общества, повышение качества работы правоохранительных органов, снижение уровня правонарушений. Конечно, запрос на более эффективную работу этих структур, особенно в сфере борьбы с коррупцией, в нашем обществе очень высок. Но нельзя не признать, что в этом отношении уже сделано немало, растущее качество правоохранительной работы признается в международных сравнительных исследованиях (например, Россия в рейтинге ведения бизнеса за три последних года переместилась с 40-го на 28-е место).

В экономической и социальной сферах бессистемное, ситуативное распределение скудных бюджетных средств, характерное для эпохи 1990-х, сменилось на проектирование, учитывающие риски и возможности на несколько десятилетий вперед. Первые четыре национальных проекта, объявленные в Послании Президента Владимира Путина в 2005 году, стали мощным стимулом для новой организации такой плановой стратегической работы.

В 2000-е годы начинается регулярное и целенаправленное финансирование инфраструктурных проектов различных уровней. Строительство дорог, портов, аэропортов, школ и больниц, реконструкция социально значимой городской инфраструктуры превращаются из выдающихся событий в рядовые будни российских регионов. В результате последовательных и системных инвестиций в инфраструктуру и объекты промышленности наша страна характеризуется устойчивым ростом ВВП. Активному развитию промышленности и сельского хозяйства не смогли помешать западные санкции, под которые, начиная с 2014 года, попал целый ряд крупных российских компаний. Напротив, эти ограничения стали стимулом программ импортозамещения и поддержки отечественного производителя.

Возрождение российской экономики сопровождалось устойчивым повышением доходов россиян и стабильными выплатами заработной платы как в частном, так и в государственном секторах. Так, по некоторым данным, по сравнению с 90-ми годами произошел рост номинальных доходов граждан в 14 раз, а реальных доходов в 2,3 раза. Россияне начали планировать свою жизнь на более длительную перспективу: задумываться об улучшении жилищных условий, о приобретении транспортных средств, дорогих товаров, необходимых для нормальной организации быта. В результате потребительская активность граждан нашей страны за последние два десятилетия выросла многократно. Это способствовало повышению уровня и качества жизни россиян, росту налоговых отчислений в бюджет не только от крупных предприятий, но и от малого и среднего бизнеса.

Активное продвижение национальных проектов, особое внимание государства к социальной сфере, которая в эпоху 1990-х имела статус "нелюбимой дочери", привело к повышению социального статуса врачей, учителей, социальных работников, преподавателей высшей школы. Модернизация системы образования и здравоохранения привела к притоку молодежи в эти отрасли, специалисты получили возможность работать на современном оборудовании, пользоваться передовыми достижениями российской науки и техники.

Разумеется, динамика и качество развития страны не могут всегда удовлетворять всех граждан: социальные запросы вообще склонны к более быстрому росту, чем возможности их удовлетворения. Однако стоит обратить внимание на то, какие вопросы сейчас обозначают граждане в качестве своих приоритетов. Если в 90-е годы это были невыплаты заработанных денег, задерживаемых нечестным работодателем, то сегодня россиян интересуют рост реальных доходов и обеспечение социальной справедливости, обеспечение благоприятной экологической обстановки в местах проживания и благоустройство городской среды, а не восстановление устойчивой работы городского транспорта или элементарный порядок в общественных пространствах. Перемены в рейтинге проблем россиян показывают, что наиболее острые и жизненно важные вопросы в целом были в стране решены, сегодня речь идет уже не об элементарном выживании граждан и спасении социальной среды, как в 90-е, а о повышении качества жизни и уровня социального комфорта. И это, безусловно, также очень важно.

Какие же вызовы стоят перед Россией сегодня? На достижение каких целей должны быть ориентированы власть и общество современной России?

Прежде всего необходимо сохранить и развивать позитивные тенденции в демографической политике. Проблема народосбережения остается ключевой для нашей страны. Достигнутые показатели воспроизводства и приращения населения свидетельствуют о правильном векторе последовательно проводимой Владимиром Путиным политики поддержки многодетных семей, стимулирования рождаемости, развития инфраструктуры дошкольного образования и здравоохранения. На наших глазах качественно изменилась детская и перинатальная медицина, увеличился уровень доступности детских садов и школ. Молодые родители чувствуют социальную поддержку, оказываемую государством. В этих решениях и мерах состоит одна из главных миссий современной России - обеспечить благополучие в настоящем и процветание в будущем своим детям. Тем, кто будет сохранять славные традиции предков, смело идти навстречу всем позитивным инновациям.

В нынешней ситуации, безусловно, необходимо закрепить и приумножить такие успехи. Важно обеспечить преемственность в восприятии семейных ценностей у наших граждан, сохранить семейное строительство в качестве одной из приоритетных жизненных целей каждого россиянина. Этого можно и нужно добиваться через формирование позитивных образов многодетных семей в СМИ, пространстве социальных сетей и массовой культуре. Крепкая семья должна стать престижным социальным явлением, а в среде российской молодежи необходимо сформировать моду на семейную жизнь.

Другой значимой задачей является рост благосостояния населения, повышение качества жизни. Достоинство граждан - это преодоление бедности, устранение социально-экономической несправедливости. Для этого у современной России есть все необходимые условия: выход из кризисных 90-х годов, восстановленная инфраструктура, накопленный управленческий опыт. В настоящее время эта задача видится реально достижимой. Более того, повышенный общественный запрос на минимизацию социального расслоения определяется и прямо пропорционален возможности ее осуществления. То, что некогда было далекой надеждой, стало конкретной и видимой целью развития российского общества и государства.

Современной России необходимо использовать конкурентные преимущества, прежде всего обширную территорию для развития внутреннего рынка. Это возможно при планомерном и согласованном развитии транспортно-логистической инфраструктуры. Нам предстоит вновь осваивать нашу страну. А для этого важно сопряжение существующих и новых транспортных проектов в единую систему. Многие регионы остаются удаленными от культурных и промышленных центров. Здесь стоит обратиться к советскому опыту развития малой авиации, современным технологиям строительства автомобильных и железных дорог в сложных климатических зонах. Необходимо иметь четкое представление о том, к какой России мы стремимся, в том числе о том, как будет устроена система транспортных коридоров через 30-50 лет. Пока все большие проекты развиваются независимо друг от друга. Возможно, необходимо задуматься о разработке единой транспортной стратегии на долгосрочную перспективу.

Величие страны определяется и ее ролью в ключевых мирополитических процессах. Опыт начала 2000-х, когда Россия шла на уступки, надеясь на взаимные действия западных партнеров, всячески демонстрировала открытость и готовность к сотрудничеству, показал, что "дружба" с нами оказалась никому не нужна. Или, что еще хуже, она воспринимается как слабость и готовность к односторонним действиям за собственный счет. Последовательная, холодная и рациональная политика глобальных игроков, диктуемая не столько желанием построить мир, но традиционно национальными интересами, проводилась в полном отрицании самой возможности наличия у России своих интересов.

Сегодня этот опыт учтен. За последние два десятилетия военно-промышленный комплекс России получил новый импульс развития. Проводится масштабная модернизация и перевооружение армии и флота. На боевое дежурство заступают новейшие образцы военной техники, которые не имеют аналогов в мире. На передовые позиции в мире вышли отрасли ВПК, отвечающие за противоракетную оборону и радиоэлектронную безопасность. Армейские подразделения стали профессиональными, боеспособными, современными. Быть военным сегодня престижно и востребованно, что подтверждается неуклонным ростом конкурсов в военные высшие учебные заведения. Армия и флот, как это уже неоднократно было в российской истории, стали важными опорами российской державы, ее самыми верными союзниками.

Учтены и ошибки политики, проводимой на постсоветском пространстве, опыт того, как в соседних странах с общим историческим прошлым за пару десятилетий рождаются и приобретают колоссальный масштаб русофобские настроения. России предстоит выработать лекарство против этой эпидемии. Русофобия должна дорого обходиться нашим недоброжелателям и иметь для них прямые последствия политико-правового характера. Сейчас граждане нашей страны, ее руководство понимают ту роль, которую Россия вынуждена играть в международных политических процессах. Россия вернула себе международный авторитет, активно выполняет функции миротворца, медиатора в международных конфликтах. Участие России в разрешении международных споров - гарантия международной стабильности и безопасности.

Россия неоднократно сталкивалась с самыми сложными вызовами истории, не раз стояла перед выбором пути развития и была объектом внешней агрессии. Роль лидера государства в таких непростых и противоречивых условиях всегда становилась особенной. Она выходила за пределы уже написанных сценариев политического планирования и проектирования. Требовала от главы государства беспрецедентных усилий по объединению государственных и общественных сил во благо настоящего и будущего России.

Миссия Президента Российской Федерации сегодня состоит в сохранении и продолжении сложившихся практик единения государственного и общественного, коллективного и частного для реализации лучших идей и замыслов. Уверен, что нашей стране, нашему обществу вполне по силам осуществить все самые масштабные планы и сохранить внутреннюю стабильность и мир. Эта уверенность придает нам сил, вселяет надежду на динамичное развитие. Наша страна преодолела сложный период трансформации после распада СССР, сформировала мощный социально-экономический фундамент современного правового, социального государства, представляющего суверенную волю российского народа. На этом фундаменте и будет основано новое величие России - сильной и надежной страны, способной обеспечить достойную жизнь своих граждан.