Анна Попова: Эвакуируемые из Уханя граждане прошли карантин в Китае

Подробности об эвакуации российских граждан из Китая в связи с эпидемией, вызванной коронавирусом, сообщила сегодня глава Роспотребнадзора, Главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

"Сегодня несколькими бортами Министерства обороны РФ в Российскую Федерацию эвакуируются, выезжают люди из карантинной зоны в Китае, непосредственно из аэропорта в Ухане", - сообщила Анна Попова.

Все они, по ее словам, с 23 января находились в карантине на территории Китая. Среди эвакуируемых не только россияне, но также граждане других стран СНГ - Белоруссии, Казахстана, а также Украины.

"Я бы хотела отметить, что людей с клиническими признаками заболевания из Ухани вывезти невозможно, и на борт приглашены, размещены на борту и сейчас уже летят в Российскую Федерацию только люди, которые имеют клинически здоровое состояние на сегодняшний день", - подчеркнула Попова.

На борту, по ее словам, есть семьи с детьми. На данный момент все здоровы. "Очень важно создать для них комфортные, качественные условия при прилете", - заключила глава Роспотребнадзора.

"Все эвакуируемые находятся весь период полета под медицинским наблюдением, они находятся в масках для того, чтобы не было возможности обменяться любыми вирусами, а сегодня и грипп наступает и у нас, и в Китае", - пояснила Анна Попова необходимость особых мер предосторожности.

Медики постоянно проводят людям термометрию, оценивают состояние их здоровья.

"На этот момент, насколько нам известно, ухудшения состояния нет ни у кого. При приземлении в Российской Федерации эти люди будут осмотрены еще раз, термометрия будет проведена повторно. И здесь же, на летном поле, будет проведен таможенный досмотр, пограничный контроль для того, чтобы не было излишних контактов", - уточнила глава Роспотребнадзора.