Ариана Гранде стала самой прослушиваемой исполнительницей по версии музыкального стримингового сервиса Spotify. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на зарубежные СМИ.

Она признана первой певицей, три альбома которой пользователи прослушали более 3,5 миллиарда раз. Речь идет о пластинках "My Everything", "Dangerous Woman" и "thank u, next".

Ариана Гранде родилась в 1993 году во Флориде. Карьеру в шоу-бизнесе она начала в 2008 году в мюзикле "13". Дебютный альбом выпустила в 2013-м.