Боксер Гассиев дебютирует в "супертяжах"

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев свой дебютный поединок среди супертяжей проведет 29 февраля 2020 года. Как сообщает спортивный портал ESPN, соперником Гассиева станет американский боксер Джерри Форрест.

Эта встреча пройдет на турнире в Техасе. Гассиев и Форрест подерутся в андеркарде боя между экс-чемпионами мира Джесси Варгасом и Майки Гарсией.

Мурат не выходил на ринг с июля 2018 года, когда уступил украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) единогласным решением судей. Россиянин проиграл титул IBF и WBA Super, а Усик стал абсолютным чемпионом мира. После этого Гассиев решил сменить весовую категорию. Но набрать форму нашему боксеру мешали травмы. Он перенес операцию на плече.

Напомним, что на счету 26-летнего Гассиева 26 побед и одно поражение, 31-летний Форрест одержал 26 побед при трех поражениях.