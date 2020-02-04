Чиновникам запретят рассматривать служебные споры с участием коллег и семьи

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в закон о государственной службе, инициатива уточняет порядок формирования в ведомствах комиссий по служебным спорам. Сотрудники ведомств получат возможность выдвигать в члены таких комиссий своих представителей.

"В комиссию по служебным спорам может обратиться любой государственный служащий, посчитавший, что его права были нарушены, - поясняет председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Комиссия формируется из представителей руководства, а также представителей профсоюза организации. Однако в некоторых государственных ведомствах отсутствуют выборные профсоюзные органы".

По его словам, согласно предлагаемым поправкам, в комиссию по служебным спорам будут включаться сотрудники, выбранные на собрании гражданских служащих госоргана.

"Также предусматриваются нормы, направленные на урегулирование конфликта интересов в ходе урегулирования служебного спора, - рассказывает Владимир Груздев. - Член комиссии, находящийся в непосредственном подчинении или подконтрольности у гражданского служащего, в отношении которого рассматривается спор, не будет участвовать в заседании комиссии и голосовании по данному вопросу. Не вправе будет участвовать в рассмотрении спора и родственник гражданского служащего, обратившегося в комиссию. Принятие законопроекта создаст условия для всестороннего рассмотрения служебных споров в государственных органах".