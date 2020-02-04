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04.02.2020 15:15
Рубрика: Экономика

Число выявленных ЦБ финансовых пирамид выросло почти в полтора раза

Текст: Игорь Зубков
В 2019 году Банк России выявил 237 финансовых пирамид, а также 80 зарождающихся проектов с признаками пирамид, которые еще не успели развернуться и нанести ущерб. Это значительно больше числа выявленных пирамид в предыдущие годы: 168 в 2018 году, 137 - в 2017-м, 180 - в 2016-м, 200 - в 2015-м. Об этом рассказал директор департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Организаторы пирамид привлекают деньги жертв в основном через интернет и социальные сети с использованием малоизвестных иностранных платежных систем, но часть проектов продолжает открывать офисы, в том числе для обучающих семинаров, придавая своей деятельности больше солидности и привлекая также наличные.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В первую очередь деньги привлекаются якобы для инвестиций в криптовалюты, в том числе в последние месяцы, - в Gram и Libra от Telegram и Facebook. Действуют и "классические" предложения вложиться в строительство недвижимости, сельхозпроизводство (не только в России, но и в Китае), акции. Среди "уникальных" идей - вложения в круизные компании, сказал Лях. Новая тенденция - появление пирамид, направленных на конкретные социальные группы и диаспоры сопредельных государств, отметил он.

Значительная часть из 237 "зрелых" пирамид действовали под вывесками кредитных потребительских кооперативов (39 организаций) и потребительских кооперативов (21), часть существовала в виде "чистых" интернет-проектов (55), но чаще всего у них была вывеска "ООО" (88).

Несмотря на рост количества учтенных пирамид, ущерб, который они успевают нанести, снижается. Это связано с их более ранним выявлением благодаря работе открытого Банком России год назад в Хабаровске специального хаба, а также обращениям бдительных граждан, число которых растет.

Экономика Финансы Инвестиции Госфонды и контрольные органы Центральный банк Финансовые пирамиды

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