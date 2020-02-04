Дальнейшим развитием почтового оператора займется Максим Акимов

Совет директоров "Почты России" утвердил Максима Акимова в должности генерального директора компании. На этом посту он сменил Николая Подгузова.

Назначение Максима Акимова - логичный шаг. С октября 2019 года, будучи вице-премьером, он занимал пост председателя совета директоров федерального почтового оператора. Под руководством Акимова была утверждена стратегия развития почты до 2030 года.

"Перед "Почтой России" стоят масштабные задачи, связанные с преобразованием системы управления для существенного повышения эффективности", - сказал Максим Акимов. По его словам, реалии современного мира требуют трансформации не только в корпоративной структуре, но и в бизнес-модели предприятия.

"Компании необходимо сохранить традиционный перечень услуг, сделав их более качественными, и одновременно развивать новые виды сервисов, конкурируя за современного потребителя с растущим рынком онлайн-услуг. Поэтому мы нацелены на создание высокоэффективной национальной компании, которой сможем гордиться не только внутри России, но и на международных рынках", - подчеркнул Максим Акимов.