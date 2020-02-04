Дату всенародного голосования закрепят в поправках в Конституцию

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, что дату всероссийского голосования по поправке к Конституции РФ планируется прописать в рассматриваемом сейчас президентском законопроекте. Кроме того, он прокомментировал отдельные предложения по доработке документа ко второму чтению.

Напомним, что поправки в Конституцию, подготовленные по итогам Послания президента Федеральному собранию, прошли первое чтение в Госдуме. Рабочая группа собирает поправки ко второму чтению. Крашенинников является ее сопредседателем.

В частности, рабочая группа готовит предложение о закреплении даты общероссийского голосования непосредственно в президентском законопроекте. Напомним, что голосование должно состояться после одобрения изменений парламентом. И изменения Конституции вступят в силу только, если граждане проголосуют "за".

Как уточнил Крашенинников, в законопроекте будет процедурная, переходная часть. В ней и может быть указана дата голосования.

Глава комитета также рассказал, что к проекту об изменениях Конституции поступило 89 поправок. Крашенинников добавил, что в рабочей группе обсуждается чуть больше 300 предложений. Заседание комитета на тему поправок предполагается провести 5 февраля.

Журналисты попросили парламентария прокомментировать инициативу о включении упоминания Бога в Конституцию.

- Моя точка зрения, что Бог, если он есть в душе, то он есть. Независимо от того, будет ли он прописан в тексте закона или нет, - отметил глава комитета.

Он добавил, что "есть другие тексты, которым мы можем следовать".

Было предложено также закрепить понятие брака в Основном законе как союза мужчины и женщины.

Крашенинников в связи с этим напомнил, что понятие брака заложено в Семейном кодексе.

- В Конституцию, мне кажется, вносить его не надо, - сказал он.

Он также отметил, что семья и брак - это не всегда одно и то же.

- Я хорошо отношусь, когда семья - это союз мужчины и женщины, но писать об этом неправильно, поскольку у нас, к сожалению, существуют неполноценные семьи, - продолжил парламентарий. - У нас есть понятие "член семьи", в том числе есть понятие бывший член семьи, член семьи погибшего и так далее.

Поэтому если прописать в Конституции, то, что предлагается, "мы тогда можем негативные последствия получить", считает парламентарий.