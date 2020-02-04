Дату всенародного голосования закрепят в поправках в Конституцию

Новости

В госпитале Вены отказались от крестов в палатах во имя толерантности 17:42
В Сирии боевики сняли постановочное видео о применении армией химоружия 17:39
Пермские ученые нашли способ предсказать поведение раковых опухолей 17:34
В Новороссийске обнаружили подпольный хостел 17:28
Путин посетил Центр боевых искусств в Череповце 17:28
Фотомонтаж с Киану Ривзом напечатали в украинском учебнике истории 17:21
"Тамбов" проведет оставшиеся домашние матчи в РПЛ в Нижнем Новгороде 17:16
В Москве увеличилось число заболевших ОРВИ и гриппом 17:15
Челябинские школы, секции и кружки закрыты до особого распоряжения 17:10
Путин назвал секрет долголетия 17:08
В китайском Ухане приземлился самолет ВКС России 17:03
Румас рассказал о подготовке программы развития Беларуси до 2025 года 17:02
Toyota разработала блокиратор ошибочного ускорения 17:01
В Японии число инфицированных коронавирусом увеличилось до 23 человек 16:59
Посол Франции на Украине пояснил вред попыток изоляции России 16:56
В Ижевске за сутки выпало рекордное количество снега 16:50
Вернувшиеся домой россияне проведут две недели карантина в Тюменской области 16:41
Шойгу вручил маршалу Язову орден "За заслуги перед Отечеством" 16:32
В Москве возбудили уголовное дело против отчима-тирана 16:23
Электрический BMW X5: двери без рам 16:22
В Могилеве обсудили сотрудничество между Беларусью и Ленинградской областью 16:20
Газзаев возглавил комитет Госдумы по делам национальностей 16:20
Китайские ученые рассказали, кому в первую очередь угрожает коронавирус 16:18
Матвиенко: Вспышка коронавируса приведет к тяжелым последствиям для мировой экономики 16:14
Эвакуированные из КНР австралийцы помещены в "кишащий тараканами" центр 16:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
04.02.2020 17:25
Рубрика: Власть

Дату всенародного голосования закрепят в поправках в Конституцию

Текст: Татьяна Замахина
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, что дату всероссийского голосования по поправке к Конституции РФ планируется прописать в рассматриваемом сейчас президентском законопроекте. Кроме того, он прокомментировал отдельные предложения по доработке документа ко второму чтению.

Напомним, что поправки в Конституцию, подготовленные по итогам Послания президента Федеральному собранию, прошли первое чтение в Госдуме. Рабочая группа собирает поправки ко второму чтению. Крашенинников является ее сопредседателем.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Президент назвал срок рассмотрения поправок в Конституцию

В частности, рабочая группа готовит предложение о закреплении даты общероссийского голосования непосредственно в президентском законопроекте. Напомним, что голосование должно состояться после одобрения изменений парламентом. И изменения Конституции вступят в силу только, если граждане проголосуют "за".

Как уточнил Крашенинников, в законопроекте будет процедурная, переходная часть. В ней и может быть указана дата голосования.

Глава комитета также рассказал, что к проекту об изменениях Конституции поступило 89 поправок. Крашенинников добавил, что в рабочей группе обсуждается чуть больше 300 предложений. Заседание комитета на тему поправок предполагается провести 5 февраля.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин отверг предложение продлить полномочия президента на плебисците

Журналисты попросили парламентария прокомментировать инициативу о включении упоминания Бога в Конституцию.

- Моя точка зрения, что Бог, если он есть в душе, то он есть. Независимо от того, будет ли он прописан в тексте закона или нет, - отметил глава комитета.

Он добавил, что "есть другие тексты, которым мы можем следовать".

Было предложено также закрепить понятие брака в Основном законе как союза мужчины и женщины.

Крашенинников в связи с этим напомнил, что понятие брака заложено в Семейном кодексе.

- В Конституцию, мне кажется, вносить его не надо, - сказал он.

Клишас: Процедуру голосования по Конституции пропишут во втором чтении
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Клишас: Обсуждение поправок по местному самоуправлению займет неделю

Он также отметил, что семья и брак - это не всегда одно и то же.

- Я хорошо отношусь, когда семья - это союз мужчины и женщины, но писать об этом неправильно, поскольку у нас, к сожалению, существуют неполноценные семьи, - продолжил парламентарий. - У нас есть понятие "член семьи", в том числе есть понятие бывший член семьи, член семьи погибшего и так далее.

Поэтому если прописать в Конституции, то, что предлагается, "мы тогда можем негативные последствия получить", считает парламентарий.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Изменения в Конституцию РФ

Главное сегодня

Путин отверг предложение продлить полномочия президента на плебисците
Одобрены поправки об упрощении получения гражданства РФ
Президент назвал безобразием отношение экс-главы Чувашии к людям
Новый КоАП введет скидку в 50% на большинство штрафов
Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам