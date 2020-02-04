Детям войны предложили ежемесячно выплачивать по тысяче рублей

Новости

Пикап Hyundai на базе нового Tucson проходит испытания морозом и снегом 19:09
Фотограф Киврин выиграл приз Международной ассоциации спортивной прессы 18:40
Путин примет верительные грамоты новых послов США, Великобритании и Китая 18:36
Отчим-тиран доставлен в отделение полиции в Москве 18:35
На калужском заводе будут выпускать защищенные смартфоны 18:35
Путин: Система образования для сирот и детей-инвалидов должна быть гибкой 18:31
Опрос: Россияне рассказали о своем отношении к интернету 18:23
Госдума в первом чтении приняла законопроект об аспирантуре 18:18
Министр промполитики Крыма отправлен в отставку 18:18
Путин обещал гражданство иностранным ученым 18:06
Музей-заповедник "Павловск" станет федеральным в середине 2020 года 18:02
В горах Сочи после мощных осадков сошла лавина 18:02
Путин остановил кортеж и вышел к жителям Череповца 18:01
В Нижнем Новгороде учителя обвинили в избиении ученика 17:58
В Подмосковье девушка задержана за убийство бейсбольной битой 17:51
Американский сенатор допустил, что Трамп может продать Аляску России 17:48
Эрдоган: Турции не нужно обострение отношений с Россией 17:44
В госпитале Вены отказались от крестов в палатах во имя толерантности 17:42
В Сирии боевики сняли постановочное видео о применении армией химоружия 17:39
Пермские ученые нашли способ предсказать поведение раковых опухолей 17:34
В Новороссийске обнаружили подпольный хостел 17:28
Путин посетил Центр боевых искусств в Череповце 17:28
Фотомонтаж с Киану Ривзом напечатали в украинском учебнике истории 17:21
"Тамбов" проведет оставшиеся домашние матчи в РПЛ в Нижнем Новгороде 17:16
В Москве увеличилось число заболевших ОРВИ и гриппом 17:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
04.02.2020 18:22
Рубрика: Экономика

Детям войны предложили ежемесячно выплачивать по тысяче рублей

Текст: Ольга Игнатова
Депутат Андрей Барышев внес в Госдуму законопроект о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, пострадавших в период Великой Отечественной войны.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Автор законопроекта предлагает установить дополнительную ежемесячную выплату детям войны - людям, которые родились в период с 22 июня 1928 года по 4 сентября 1945 года. Как уточняет депутат, в эту категорию попадают россияне, которым на начало Великой Отечественной войны не исполнилось 14 лет, а также дети, родившиеся в период войны.

Минюст предложил увеличить число штрафов с возможностью льготной оплаты

По данным Минтруда, сегодня в России насчитывается порядка 13 миллионов пенсионеров, подпадающих под категорию детей войны. В 20 из 85 российских регионов действуют местные законы, по которым дети войны получает ежемесячные пособия и пользуются определенными льготами.

"Но отсутствие четкой законодательной базы федерального уровня о присвоении статуса "Дети войны" создает неравные условия для граждан, проживающих в разных регионах страны, что является несправедливым, поскольку тяготы и лишения войны испытали на себе жители всей страны, а не отдельно взятых регионов", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутат подчеркивает, что люди, родившиеся в предвоенные и военные годы, сегодня уже имеют почтенный возраст. Многие из них одиноки и не имеют, кроме пенсии, никакой дополнительной поддержки.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
В России на 3 процента вырастут соцвыплаты и пособия

Для того, чтобы поддержать представителей старшего поколения, многие из которых в годы Великой Отечественной наравне со взрослыми приближали, как могли, День Победы, предлагается установить ежемесячную денежную выплату в размере 1000 рублей всем гражданам РФ, имеющим статус детей Великой Отечественной войны. При этом не важно, имеют ли они уже право на ежемесячную денежную выплату по федеральному закону от 12 января 1995 года "О ветеранах" или по другому федеральному закону и иному нормативному правовому акту.

Также законопроектом предлагается установить для данной категории граждан право на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 25 процентов и право на внеочередное оказание медицинской помощи.

Экономика Пенсии и пособия Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Путин отверг предложение продлить полномочия президента на плебисците
Одобрены поправки об упрощении получения гражданства РФ
Президент назвал безобразием отношение экс-главы Чувашии к людям
Новый КоАП введет скидку в 50% на большинство штрафов
Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу
Потребительский рынок
Потребительский рынок
Как распознать органическую продукцию
Законодательство
Законодательство
В России предложили ужесточить наказание за шум ночью