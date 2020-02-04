Детям войны предложили ежемесячно выплачивать по тысяче рублей

Автор законопроекта предлагает установить дополнительную ежемесячную выплату детям войны - людям, которые родились в период с 22 июня 1928 года по 4 сентября 1945 года. Как уточняет депутат, в эту категорию попадают россияне, которым на начало Великой Отечественной войны не исполнилось 14 лет, а также дети, родившиеся в период войны.

По данным Минтруда, сегодня в России насчитывается порядка 13 миллионов пенсионеров, подпадающих под категорию детей войны. В 20 из 85 российских регионов действуют местные законы, по которым дети войны получает ежемесячные пособия и пользуются определенными льготами.

"Но отсутствие четкой законодательной базы федерального уровня о присвоении статуса "Дети войны" создает неравные условия для граждан, проживающих в разных регионах страны, что является несправедливым, поскольку тяготы и лишения войны испытали на себе жители всей страны, а не отдельно взятых регионов", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутат подчеркивает, что люди, родившиеся в предвоенные и военные годы, сегодня уже имеют почтенный возраст. Многие из них одиноки и не имеют, кроме пенсии, никакой дополнительной поддержки.

Для того, чтобы поддержать представителей старшего поколения, многие из которых в годы Великой Отечественной наравне со взрослыми приближали, как могли, День Победы, предлагается установить ежемесячную денежную выплату в размере 1000 рублей всем гражданам РФ, имеющим статус детей Великой Отечественной войны. При этом не важно, имеют ли они уже право на ежемесячную денежную выплату по федеральному закону от 12 января 1995 года "О ветеранах" или по другому федеральному закону и иному нормативному правовому акту.

Также законопроектом предлагается установить для данной категории граждан право на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 25 процентов и право на внеочередное оказание медицинской помощи.