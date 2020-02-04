Для россиян поездки за границу станут дороже

В сообщении АТОР говорится: "Центробанк обновил курсы доллара и евро по отношению к рублю. По данным на понедельник, 3 февраля, один евро стоит 71 руб. Этот курс будет взят за основу для корректировки внутреннего курса IATA". А сейчас стоимость билетов рассчитывается исходя из курсового соотношения 69 рублей за евро.

Такой пересчет производится еженедельно в соответствии с колебаниями валютного курса, - поясняет АТОР. Обычно IATA, определяющая цену авиабилетов на международные рейсы, привязанную к курсу рубля к евро и доллару с 2016 года, пересчитывает раз в неделю по вторникам по состоянию курса на понедельник. Таким образом, новый курс начинает действовать со среды.