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04.02.2020 15:50
Рубрика: Экономика

Для россиян поездки за границу станут дороже

Текст: Александр Проценко
Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о подорожании с 5 февраля авиабилетов на международные рейсы почти на 3%. Причиной станет пересчет курса валют Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), который произойдет в ночь на 5 февраля.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В сообщении АТОР говорится: "Центробанк обновил курсы доллара и евро по отношению к рублю. По данным на понедельник, 3 февраля, один евро стоит 71 руб. Этот курс будет взят за основу для корректировки внутреннего курса IATA". А сейчас стоимость билетов рассчитывается исходя из курсового соотношения 69 рублей за евро.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
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Такой пересчет производится еженедельно в соответствии с колебаниями валютного курса, - поясняет АТОР. Обычно IATA, определяющая цену авиабилетов на международные рейсы, привязанную к курсу рубля к евро и доллару с 2016 года, пересчитывает раз в неделю по вторникам по состоянию курса на понедельник. Таким образом, новый курс начинает действовать со среды.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Экономика Туризм

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