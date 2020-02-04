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04.02.2020 17:58

Долги наши легкие

Доля безнадежно просроченных кредитов упала до восьмилетнего минимума
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 23(8077)
Доля розничных кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней упала в начале года до восьмилетнего минимума, следует из данных Банка России. При этом качество выданных кредитов пока не на высоте. Едва ли заемщики стали лучше платить по долгам - банки, вероятно, или списали совсем безнадежные кредиты, или продали их коллекторам.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Доля кредитов с просрочкой больше 90 дней составила к 1 января 2020 года, по данным ЦБ, 4,5% (в марте 2016 года, например, показатель составлял 10,9%, это был максимум). Сейчас доля кредитов с высокой просрочкой находится на минимуме за все время, которое Банк России составляет сводку, то есть с начала 2012 года.

Просрочка свыше 90 дней обычно классифицируется как безнадежная задолженность. Слишком высокий объем подобных долгов в портфеле невыгоден для банков, поэтому они ищут возможность тем или иным способом снизить этот показатель.

Фото: iStock
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Поэтому судить о качестве ссуд по показателю просроченной задолженности по розничному портфелю довольно сложно - банки активно применяют практику продажи наиболее проблемных кредитов коллекторам, подчеркивает директор - руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. Помимо этого, снижение доли просроченной задолженности несколько размылось на фоне высоких темпов роста объемов новых выдач, добавляет он. По данным Банка России, розничное кредитование в 2019 году выросло на 18,6%, хотя в 2018 году рост был выше -22,8%.

Едва ли дальше ситуация с безнадежными долгами будет развиваться по оптимистичному сценарию. По прогнозу Доронкина, можно ожидать роста стоимости риска (то есть отношения созданных резервов к среднему портфелю) в розничном кредитовании в 2020 году. Это, по мнению аналитика, произойдет из-за снижения объемов новых выдач в необеспеченной рознице и постепенного "вызревания" ранее выданных кредитов (когда старые кредиты уходят в просрочку более 90 дней, а новые выдачи уже ее не покрывают).

Это способно привести к некоторому росту безнадежной задолженности как в абсолютном, так и в относительном выражении, отмечает аналитик. Несколько сгладить негатив может ипотека, которая сохранит высокие темпы роста при низком уровне наиболее проблемных кредитов (таких в ипотечном портфеле менее 2%), считает Доронкин. Также дальнейший уровень просрочки свыше 90 дней во многом будет зависеть от динамики продажи проблемных долгов и их списаний банками.

Тем временем

Правительство может изучить идею списания долгов по кредитам молодым семьям. Об этом говорится в поручении вице-премьера Татьяны Голиковой минфину и минэкономразвития, пишет РИА Новости.

Речь идет о проведении в Москве эксперимента по списанию долгов по кредитам семьям до 30 лет - такую идею ранее выдвинули в Госдуме. Подразумевается, что это может помочь погасить кредиты на получение образования, покупку квартиры или первую машину.

В середине января премьер-министр Михаил Мишустин, будучи еще кандидатом на эту должность, заявлял в выступлении в Госдуме, что выступает против списания долгов россиян по кредитным обязательствам. Мишустин подчеркивал, что это может привести к волне банкротств на финансовом рынке.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Роман Маркелов
Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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