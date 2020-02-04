Дональд Трамп обратится к нации с речью "О положении в стране"

Во вторник вечером президент США Дональд Трамп выступит перед нацией с посланием "О положении в стране" (англ. - State of the Union address). Обращение будет произнесено в прайм-тайм перед обеими палатами американского Конгресса и станет третьим по счету для Трампа, а также последним перед предстоящими в ноябре президентскими выборами в США.

"Тема послания - великое возвращение Америки. В своем обращении президент изложит видение неиссякаемого оптимизма. Он призовет конгресс работать с ним, чтобы продолжать строить инклюзивную экономику, где наименее обеспеченные граждане быстрее многих достигают успеха и где люди любого происхождения обнаруживают новые возможности", - анонсировали в Белом доме предстоящую программную речь президента.

Ожидается, что центральной темой выступления станут достигнутые под его руководством экономические достижения США, в том числе заключение выгодного Вашингтону торгового соглашения с Китаем - одного из главных предвыборных козырей Трампа. Не будут обойдены вниманием проблемы налогообложения, здравоохранения и нелегальной иммиграции, которые входят в топ приоритетов внутриполитической повестки президента. На данный момент нет ясности, какое именно место в своей речи лидер США отведет вопросам внешней политики - в ежегодных обращениях американских президентов к нации им традиционно уделяется меньше внимания. Впрочем, с учетом недавнего резкого обострения отношений между Вашингтоном и Ираном тема национальной безопасности не может не прозвучать.

Как отмечает издание The Hill, харизматичный Дональд Трамп не упустит возможность напрямую обратиться ко всем американским избирателям для новых атак на своих политических оппонентов. Кстати, в зале для выступления в них недостатка не будет - прямо за спиной президента расположится спикер палаты представителей США Нэнси Пелози - лидер группы законодателей-демократов, безуспешно добивающихся импичмента хозяина Белого дома. Голосование по этому вопросу в контролируемом республиканцами Сенате состоится уже на этой неделе и, согласно всем прогнозам, президент США будет полностью оправдан от вменявшихся ему в вину демократами эпизодов злоупотреблений властью.

"Красной нитью" обращения к нации, которое состоится в условиях беспрецедентной партийной поляризации в США и жесточайшей политической борьбы за власть в Вашингтоне станет призыв Трампа к американским гражданам поддержать его в ходе приближающихся президентских выборов, указывают комментаторы. При этом нынешний хозяин Белого дома на текущий момент опирается на растущую электоральную базу: как отмечает издание Politico со ссылкой на результаты социологического опроса SurveyMonkey poll, 40 процентов американцев сегодня заявляют - их положение улучшается по сравнению с прошлым годом. Это самый лучший подобный показатель с 2017 года, отметили в этой связи в службе изучения общественного мнения.