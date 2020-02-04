Екатерина Семенчук: Необходимо уметь прилюдно оголить душу

Екатерина Семенчук, солистка Мариинского театра, одна из самых востребованных меццо-сопрано на мировой сцене, дебютирует в Большом театре в партии Любавы в опере Н.А.Римского-Корсакова "Садко", которую ставит Дмитрий Черняков.

Богатый красками огромного диапазона голос позволяет Екатерине петь партии не только меццо-сопранового репертуара, но и Леди Макбет в опере Верди, тонкая музыкальность - создавать богатые нюансами образы, талант драматической актрисы - сделать спектакль из романсовой миниатюры, невероятная работоспособность и жадность творчества - петь сольный концерт после спектакля, а в напряженный график выступления на мировых оперных сценах вписать работу в жюри "Большой оперы".

Екатерина Семенчук рассказала "РГ" о работе с Дмитрием Черняковым и Валерием Гергиевым, о камерной музыке, о том, как примерять на себя образы трагических героинь и оставаться собой, об особой любви Лондона к сольным концертам певицы.

Для вас прошлый год также начался с премьеры в спектакле Дмитрия Чернякова, сегодня самого популярного и востребованного оперного режиссера, в "Троянцах" Берлиоза в Парижской опере.

Екатерина Семенчук: Дмитрий Черняков востребованный и модный потому, что работает на разрыве аорты, он фанатично предан своей профессии, и тому, что делает. Он досконально знает каждую букву в тексте. С ним работать невероятно интересно. Одной из первых моих постановок в Мариинском театре был "Китеж", который ставил Черняков. У нас были всегда добрые отношения, потому что мы работаем на одной волне. Мне всегда интересен именно процесс работы над спектаклем. Когда "Троянцев" уже выпускали, мне не хватало безумия невероятно увлекательных репетиций, их драйва и поиска. А по поводу режиссерской концепции, как артист - ты либо принимаешь ее, вживаешься в нее, либо спектакль не получается. Поэтому важно быть теми персонажами, которых задумал режиссер, жить на сцене.

Любава в "Садко" - новая для меня роль, что всегда интересно и заманчиво, еще и дебют в новом для себя театре! Приглашение Дмитрия Чернякова во время нашей насыщенной, знаковой и важной для меня работы над "Троянцами" привело меня в восторг! Исполнить роль, в которой блистали наши прославленные Дивы Надежда Обухова и Ирина Архипова - это большая честь! Все совпало в этом приглашении Дмитрия - исполнение мечты, новая роль, новая совместная работа и дебют в Большом театре. Черняков - невероятный художник, которому подвластны все краски цвета и звука, он мастерски ткет свое полотно, досконально прорабатывая каждый сантиметр. Каждая нота, слово или поворот головы - всегда осмысленное и важное действие, рождающее новое. Его отличает неистощимая гибкая фантазия, чистая и непосредственная, с тем честным взглядом и оценкой, которая присуща ребенку, равно с ранимостью и деспотизмом.

Партия Любавы не такая развернутая и многогранная, как у других ваших героинь.

Екатерина Семенчук: И не такая динамичная, как хотелось бы каждой меццо- сопрано, которая владеет полным диапазоном и исполняет ведущие партии. Кроме того, партию Любавы часто купируют, и в новой постановке Большого театра небольшая роль Любавы становится еще меньше. Но это совершено не значит, что там "нечего петь"! Римский-Корсаков - очень сложный композитор, даже самые простые, на первый взгляд, вокальные партии таят в себе множество сюрпризов и ритмических, и гармонических, почти все написаны на переходных нотах, что становится определенным тестом не только на безупречное владение вокальной школой, но и на внимательность. В "Садко" Дмитрия Чернякова Любава - из вечно плачущей и немного занудной "брошенки" возникает сильная, я бы сказала, - слишком сильная женщина, страдающая из-за своего жесткого характера. Она решительно настроена сохранить свою семью и добивается этого, являясь, в итоге, пожалуй, единственным победителем в той непростой игре, в которой она оказалась по собственной воле.

Мне очень нравятся героини русских опер и мне очень не хватает их! Только лишь в прошлом году я впервые спела Марфу в "Хованщине" в новой постановке Марио Мартоне в Ла Скала, но ни Любаши Римского-Корсакого, ни его же Кащеевны, ни Иоанны, Княжны Чайковского, ни Клитемнестры Танеева я еще не успела прожить... Верю в это и жду с нетерпением встречи с этими невероятными персонажами!

На "Хованщину" в Ла Скала вас пригласил Валерий Гергиев, она прозвучала и в Москве в концертном исполнении.

Екатерина Семенчук: И я ему очень благодарна. Петь с ним одно удовольствие в спектакле или концерте, когда он тебе полностью доверяет, поддерживает, и тебя, каждого солиста, - "несет", оркестр сливается неразрывно с твоим голосом. И когда ты стоишь на концерте практически спина к спине с дирижером, и вы одновременно делаете все динамические краски, одновременно думаете, дышите, находитесь все время на одной волне, - это потрясающее ощущение бесконечного легкого плавания. Даже в такой суровой музыке как "Хованщина". До сих пор мне пишут, кто был на спектаклях Ла Скала, что не могут забыть песни Марфы "Исходила младешенька", невероятно написанной Мусоргским, казалось бы, в совершенно абсурдной мизансцене, где она поет, сидя в клетке. Наряду с финалом оперы это было большое потрясение. Публика Ла Скала довольно избалованная, но могу сказать, что такого приема русской оперы я давно не слышала.

Марфа сидит в клетке. Как через абсурд в современных постановках музыке удается достучаться до сердца зрителя?

Екатерина Семенчук: К сожалению, бывают всякие нелепые мизансцены, далекие от замысла композитора. Но гибкость режиссера и артиста состоит в том, чтобы найти компромиссы. На то мы и артисты, чтобы уметь преодолеть сложности и транслировать то, что заложено в музыке, например, нашим гениальным соотечественником Мусоргским. Для меня я осталась той же Марфой, хоть и была немного готом. Опять же все было в наших словах и в музыке.

При вашей огромной нагрузке, вы находите время для камерных концертов, и каждый раз представляете новую программу. Последний сольный концерт был 31 декабря в Мариинском театре, 9 марта - сольный концерт в Ла Скала.

Екатерина Семенчук: И дальше - наше выступление с Семеном Скигиным открывает фестиваль "Волшебное озеро" в Люцерне, посвященный русской культуре, открываем сезон в Teatro della Zarzuela. Программы все разные, но столько еще хочу спеть - и Вагнера, и Листа, и Чайковского, Свиридова, Гаврилина, Танеева... Обращение к камерной музыке, когда ежедневно работаю с серьезными драматическими ролями, необходимо и естественно, - оттачивать свое мастерство в сложнейшей и чуткой лирике. Для меня это и спасение, и работа - мой голос остается гибким, мой ум ясен, мое сердце отрыто. Камерная музыка поддерживает, развивает, раскрывает и облагораживает и тебя самого, не только слушателя. Выступая с концертами на Западе, я всегда помню, что я представляю свою страну. Поэтому, конечно, для меня остается приоритетом исполнение программ на русском языке.

Особое отношение к вам лондонской публики начались с вашего приглашения выступить на свадьбе Его Королевского высочества Принца Чарльза?

Екатерина Семенчук: Раньше. Боюсь сказать, сколько лет я даю сольные концерты в Вигмор-Холле. И они настолько популярны, что с этого года директор Вигмор-холла пригласил меня давать ежегодную новую концертную программу.

Из каждого романса вам удается сделать мини-спектакль.

Екатерина Семенчук: В сольной программе ты проживаешь каждый романс, и надо суметь моментально переключаться от одного романса на другой, увидеть образ - тогда рождается звук, краска, интонация.

Все ваши оперные героини - драматичны, трагичны, разрываемы страстями. Как примерять их на себя?

Екатерина Семенчук: Необходимо быть максимально открытым, уметь прилюдно оголить душу и максимально открыться наверх к Богу, и тогда все рождается, потому что все есть в тексте и музыке. Роль приходит, когда ты можешь ее понять, прочувствовать, не только голосом наполнить. И из спектакля в спектакль роль начинает жить, обогащается красками, меняя и спектакль. На определенном этапе подготовки роли она становится частью твоей жизни, музыка, слова, ты переживаешь заново и заново, если есть понимание каждого слова - например, в Азучене, оно прожигает тебя насквозь. Конечно, они накладывают отпечаток, их нужно уметь передавать, транслировать, но не отождествлять с собой.

Вы записали диск с песнями Шостаковича?

Екатерина Семенчук: Трио Die Wanderer и компания Армония Мунди записали потрясающий диск, где я исполнила Семь песен Шостаковича на стихи Блока. Цикл посвящен Галине Вишневской, на премьере за роялем должен был быть автор и Ойстрах с Ростроповичем. Накануне Шостакович сломал ногу и слушал весь концерт по радио, был такой успех, что на бис повторили полностью концерт.

Цикл сложен вокально, интонационно, невероятно тонкие краски. Я волновалась, потому что разучиваю всегда сама без инструмента, тогда получается точная интонация. И в огромной студии встречаешься с известными музыкантами, и твой тембр голоса должен совпасть и сочетаться с виолончелью, со скрипкой и фортепиано и всеми вместе.

Очень жду выхода этого диска летом 2020-го. Счастлива этому сотрудничеству с трио, у нас возникло много совместных планов в Берлинских концертных залах, в Европе.

Справка

Екатерина Семенчук - одна из самых востребованных меццо-сопрано, солистка Мариинского театра, выступающая в крупнейших оперных театрах Европы и Америки. Имеет репутацию одной из лучших исполнительниц вердиевских партий, в том числе Азучены, Эболи, Амнерис, леди Макбет. В ее репертуаре также партии в операх Берлиоза (Дидона), Сен-Санса (Далила), Бизе (Кармен), Мусоргского (Марфа), Масканьи (Сантуцца), Доницетти (Джейн Сеймур). В этом году в ее графике - концерты, спектакли и премьеры в Москве, Риме, Париже, Дрездене, Люцерне, Баден-Бадене, Зальцбурге, Лос-Анджелесе, Лондоне, с такими дирижерами, как Валерий Гергиев, Даниэль Гатти, Кристиан Тилеманн, Джеймс Конлон.