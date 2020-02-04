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04.02.2020 09:33
Рубрика: Экономика

Эксперты Роскачества выяснили, какие колонки лучше по качеству звука

Текст: Александр Проценко

Переносные музыкальные колонки по качеству звука уступают стационарным - "домашним". К такому выводу пришли эксперты АНО "Российская система качества", учрежденной в 2015 году распоряжением правительства РФ.

Было протестировано 17 различных колонок, в том числе 12 - беспроводных. "Проверка показала - по качеству звука домашние колонки превосходят переносные устройства. Разброс оценок за качество звука в портативных колонках говорит и о том, что производители могут жертвовать этим параметром ради более доступной цены, размера, ударостойкости, заряда аккумулятора и дизайна", - говорится в заключении экспертов Роскачества.

Фото: iStock
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Были испытаны также "умные" колонки, которые снабжены голосовым помощником и могут отвечать на голосовые команды, рассказать о новостях и погоде, искать информацию в интернете, реагировать на голоса всех членов семьи и послужить будильником. Исследование показало, что разработчикам и производителям предстоит решить много проблем, чтобы сделать такие колонки максимально удобными и безопасными для меломанов.

Однако для прослушивания музыки на улице или дома, в пределах 1-2 м от устройства, будет вполне достаточно "карманной" колонки.

Экономика Товары и цены Госфонды и контрольные органы Роскачество

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