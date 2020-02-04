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04.02.2020 20:17
Рубрика: Общество

14 дней под наблюдением

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 23(8077)
Россияне, возвращающиеся из поездок в Китай, в течение двух недель должны будут находиться под медицинским наблюдением. Об этом говорится в постановлении Главного государственного санитарного врача. Документ определяет меры по недопущению завоза и распространению коронавируса в России.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, определены рекомендации по медицинскому наблюдению за лицами, возвращающимися из КНР, в течение 14 календарных дней. "Эта мера сегодня становится обязательной. И в случае выявления лиц с симптомами, которые не исключают новую коронавирусную инфекцию, обеспечивается незамедлительный отбор соответствующего материала для лабораторных исследований", - подчеркнула Попова.

Фото: AP Photo/Aaron Favila
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Роспотребнадзор за неделю разработал два варианта диагностических наборов для определения присутствия вируса в организме человека. Наборы основаны на молекулярно-генетическом методе исследования - так называемой полимеразной цепной реакции (ПЦР). Для диагностирования достаточно взять мазок из носа и горла. Результат анализа готов уже через 2-4 часа. По последним данным Роспотребнадзора, выявлены 445 человек, прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран, с признаками острых респираторных вирусных инфекций. У 53 обнаружились респираторные инфекции, у почти 80 - различные штаммы гриппа. У 13 - выявлена сезонная коронавирусная инфекция. Заболевание новым коронавирусом диагностировано у двух граждан Китая.

Должностные лица Роспотребнадзора получили право требовать обязательной госпитализации или изоляции в случае выявления больного с подозрением на коронавирусную инфекцию. "Эти важные изменения в нормативной базе, безусловно, послужат тому, чтобы предотвратить появление и распространение заболевания на территории страны", - отметила она.

Общество Здоровье Правительство Минприроды Росприроднадзор Распространение нового коронавируса

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