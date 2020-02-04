Эво Моралес решил стать сенатором

Экс-президент Боливии Эво Моралес видит себя в будущем членом сената от региона Кочабамба. Его имя стоит первым в партийном списке "Движения к социализму" на майские выборы. Впрочем, этот список еще должен быть утвержден Верховным избирательным трибуналом Боливии.

Выбор региона, от которого он выдвигается, символичен, именно там Моралес начинал свою политическую карьеру в 1977 году. Однако тут есть некоторые юридические сложности. Согласно одному из требований, кандидат должен проживать в течение двух лет в избирательном округе, который он намерен представлять. Экс-президент же еще 11 ноября покинул территорию страны и в настоящее время находится в Аргентине.

К тому же нынешние власти Боливии выписали ордер на его арест. Правда, Моралеса он не пугает. "Пока я жив, я буду продолжать с большей силой политическую и идеологическую борьбу за свободную и суверенную Боливию", - отреагировал еще в декабре на это решение сам экс-президент.

Между тем политическая борьба уже идет, как написал Моралес на своей странице в Twitter, временное правительство попыталось помешать его партии зарегистрироваться на выборах, однако необходимые документы все же были доставлены в избирательный орган.

Напомним, Эво Моралес занимал высший государственный пост с января 2006 года по ноябрь 2019 года. В октябре прошлого года в Боливии прошли президентские выборы, по итогам которых Моралес опередил ближайшего соперника Карлоса Месу. После обнародования результатов выборов в стране начались акции протеста и забастовки, под влиянием военных Моралес объявил о своей отставке. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.

Новые президентские выборы назначены на 3 мая. Моралесу запрещено участвовать в них в качестве кандидата. Его партию будет представлять бывший министр экономики Луис Арсе вместе с бывшим главой МИД Давидом Чокеуанка. "Наша пара Луис Арсе и Давид Чокеуанка - это сочетание научных знаний и знаний тысячелетий, единство деревни и города, тела и души", - заявил экс-президент. По его словам, эти имена были определены после интенсивных дебатов внутри партии.