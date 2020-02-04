Евразийская интеграция остается приоритетом внешней политики Киргизии

Интеграция в рамках ЕАЭС остается приоритетом во внешней политике Киргизии. Об этом заявил президент республики Сооронбай Жээнбеков на встрече с новым председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаилом Мясниковичем.

По словам Сооронбая Жээнбекова, киргизская сторона выступает за развитие сотрудничество со странами Евразийского союза и углубление интеграционных процессов.

Официальный Бишкек выступает за расширение полномочий ЕЭК. Киргизия предлагает наделить Евразийскую экономическую комиссию правом отменять национальные акты стран ЕАЭС, противоречащие нормам интеграционного объединения. Об этом, в частности, премьер КР Мухаммедкалый Абылгазиев заявил немногим ранее на очередном заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы.

Михаилом Мясникович совершает первый официальный визит в Бишкек в новой должности. Он заверил руководство Киргизии, что также считает одним из приоритетов в деятельности ЕЭК снятие барьеров и ограничений, препятствующих развитию торгово-экономического сотрудничества между странами Союза.