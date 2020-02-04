Федеральная палата адвокатов предложила упомянуть в Конституции роль адвокатуры

Федеральная палата адвокатов России предлагает включить в главу 7 Конституции РФ положение о том, что адвокатура является независимой самоуправляемой частью правосудия, функции и организация которой определяются федеральным законом. Об этом сообщил президент ФПА Юрий Пилипенко.

"Принцип состязательности правосудия не может быть реализован без института, его обеспечивающего, то есть без адвокатуры", - подчеркнул Юрий Пилипенко.

По его словам, в тексте Конституции достаточно подробно сказано о суде, указана прокуратура. Но без адвокатуры правосудие невозможно, поэтому предлагается упомянуть в Основном законе и ее роль.