Фестиваль снега открылся в Японии при повышенных мерах безопасности

Власти Японии решили не отменять традиционный фестиваль снежных и ледяных фигур. Он проходит в городе Саппоро на острове Хоккайдо.

Из-за вспышки коронавируса в соседнем Китае мероприятие проводится при повышенных мерах санитарной безопасности: все сотрудники и волонтеры в масках, в местах скопления людей установлены бутылки с дезинфицирующей жидкостью.

На празднике снега, как еще называют фестиваль, представлено более 200 фигур из снега и льда. Полюбоваться ими можно до 11 февраля, сообщает РИА Новости.