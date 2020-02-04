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04.02.2020 05:16
Рубрика: В мире

Фестиваль снега открылся в Японии при повышенных мерах безопасности

Власти Японии решили не отменять традиционный фестиваль снежных и ледяных фигур. Он проходит в городе Саппоро на острове Хоккайдо.

Власти Бразилии решили не отменять карнавал из-за коронавируса

Из-за вспышки коронавируса в соседнем Китае мероприятие проводится при повышенных мерах санитарной безопасности: все сотрудники и волонтеры в масках, в местах скопления людей установлены бутылки с дезинфицирующей жидкостью.

На празднике снега, как еще называют фестиваль, представлено более 200 фигур из снега и льда. Полюбоваться ими можно до 11 февраля, сообщает РИА Новости.

В мире Восточная Азия Япония

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