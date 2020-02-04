Фотомонтаж с Киану Ривзом напечатали в украинском учебнике истории

В украинский учебник по всемирной истории проник Киану Ривз😂 pic.twitter.com/u9fijVa5pO — Саттер Кейн (@SCane73) February 4, 2020

В украинском учебнике по всемирной истории для десятого класса нашли фото знаменитого актера Киану Ривза из мема, которое было вмонтировано на знаменитый снимок "Обед на небоскребе" 1932 года рядом с рабочими, строившими высотное здание в Нью-Йорке. Об этом сообщает портал strana.ua.

Фотография размещена на 58-й странице учебника в главе, которая посвящена США в период между Первой и Второй мировыми войнами. На оригинальном снимке изображено 11 рабочих, а в украинском учебном пособии к ним добавилась еще одна фигура - Киану Ривза из знаменитого мема "Как дела, пирожок?"

Между тем издание учебника 2018 года и использование его в школах рекомендовано министерством образования и науки Украины. Автором его является кандидат исторических наук Игорь Щупак. В аннотации пособия сказано, что оно должно способствовать повышению эффективности обучения. Наверное, речь, в том числе, идет и о Киану Ривзе, который увековечен в истории на Украине.