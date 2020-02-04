Гассиев дебютирует в тяжелом весе против Форреста

Российский боксер Мурат Гассиев дебютирует в самой тяжелой весовой категории 29 февраля. Однако имя своего соперника он узнал почти за три недели до поединка. Как сообщает ESPN, 26-летний россиянин встретится с 31-летним представителем США Джерри Форрестом.

На счету американца 26 побед, из которых 20 были одержаны досрочно. Проиграл Форрест трижды.

Гассиев - бывший чемпион мира пор версиям IBF и WBO в первом тяжелом весе. В последний раз он выходил на ринг в июле 2018 года, когда в финале Всемирной боксерской суперсерии единогласным решением проиграл украинцу Александру Усику. На его счету 26 побед, 19 - нокаутом, одно поражение.

После той неудачи Гассиев объявил о переходе в тяжелый вес, однако его дебют откладывался из-за травм. Бой Гассиева и Форреста пройдет в рамках шоу в Техасе, главным событием которого станет поединок между бывшими чемпионами мира Джесси Варгасом и Майки Гарсией.