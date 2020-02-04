Гендиректором "Почты России" стал Максим Акимов

Совет директоров "Почты России" утвердил Максима Акимова в должности генерального директора компании. На этом посту он сменил Николая Подгузова.

Назначение Акимова можно назвать логичным. С октября 2019 года он занимал пост председателя совета директоров федерального почтового оператора. Под его руководством была утверждена стратегия развития почты до 2030 года.

Максим Алексеевич Акимов родился 1 марта 1970 года в городе Малоярославце Калужской области.

Окончил исторический факультет Калужского государственного педагогического университета имени К.Э. Циолковского.

В 1994-1996 годах был генеральным директором компании "Файнарт аудит". После возглавлял региональную комиссию по рынку ценных бумаг Калужской области, был заместителем директора департамента экономики и промышленности правительства Калужской области, первым заместителем председателя комитета государственного имущества Калужской области.

В 2004-2007 годах занимал пост первого заместителя городского головы, городского головы города Калуги. Позже в течение пяти лет был заместителем губернатора Калужской области.

В 2012 году перешел на работу в аппарат правительства РФ, где был сначала заместителем, а затем первым заместителем руководителя.

В 2018 году занял пост вице-премьера. В этой должности Максим Акимов курировал цифровое развитие, связь и транспорт.