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04.02.2020 20:50
Рубрика: Спорт

Гол Мамаева помог "Ростову" победить "Партизан"

Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Ступников / РИА Новости Фото: Александр Ступников / РИА Новости
Фото: Александр Ступников / РИА Новости

Во втором туре турнира в Катаре "Ростов" со счетом 3:1 переиграл "Партизан". Автором одного из мячей стал Павел Мамаев.

Фото: РИА Новости
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Фото: youtube.com
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Футболисты "Ростова" сделали неплохой подарок главному тренеру команды Валерию Карпину, который совсем недавно отметил 51-й день рождения. На Кубке "Матч Премьер" ростовчане переиграли сербский "Партизан" - 3:1.

В первом тайме команды порадовали зрителей одним забитым мячом. Его автором стал полузащитник Павел Мамаев, на которого в клубе возлагают огромные надежды.

Во втором тайме Александр Долгов и Элдор Шомуродов закрепили успех партнера. "Партизан" отыгрался с пенальти благодаря голу Умара Садика.

Завтра в рамках турнира сыграют московские "Спартак" и "Локомотив".

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