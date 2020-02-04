Гол Мамаева помог "Ростову" победить "Партизан"

Во втором туре турнира в Катаре "Ростов" со счетом 3:1 переиграл "Партизан". Автором одного из мячей стал Павел Мамаев.

Футболисты "Ростова" сделали неплохой подарок главному тренеру команды Валерию Карпину, который совсем недавно отметил 51-й день рождения. На Кубке "Матч Премьер" ростовчане переиграли сербский "Партизан" - 3:1.

В первом тайме команды порадовали зрителей одним забитым мячом. Его автором стал полузащитник Павел Мамаев, на которого в клубе возлагают огромные надежды.

Во втором тайме Александр Долгов и Элдор Шомуродов закрепили успех партнера. "Партизан" отыгрался с пенальти благодаря голу Умара Садика.

Завтра в рамках турнира сыграют московские "Спартак" и "Локомотив".