Гол Панарина попал в "десятку" лучших

Шайба, заброшенная российским нападающим "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемием Панариным в ворота "Детройта", попала на шестое место в топ-10 лучших голов января в НХЛ.

Благодаря тому красивому голу и результативной передаче Панарин первым из россиян в этом сезоне набрал 70 очков (27+43). Кроме того, хоккеист стал первым игроком в истории "Рейнджерс", сумевшим так быстро - за 48 матчей - достичь этой отметки. Предыдущий рекорд принадлежал Марку Мессье (54 игры).

На данный момент Панарин провел уже 50 матчей (27+44). В последней встрече "Рейнджерс" дома проиграл "Далласу" со счетом 3:5. В одном из эпизодов Панарин проассистировал соотечественнику Павлу Бучневичу.

Артемий также выполнил четыре броска по воротам соперника, которые защищал российский голкипер Антон Худобин. В общей сложности тот отразил 33 броска.