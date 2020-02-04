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Google из-за ошибки показал частные видео незнакомым людям

Текст:   Антон Благовещенский
04.02.2020,  
18:26
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Google уведомила своих пользователей о том, что в результате ошибки в их медиа-архивах могли появиться чужие видеозаписи.

Сбой был зафиксирован в период с 21 по 25 ноября 2019 года, однако пользователей оповестили о нем сравнительно недавно.

В Google подчеркнули, что "в течение этого периода некоторые видео были некорректно экспортированы в архивы других пользователей", причем "утечь" могло несколько роликов.

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Число пострадавших пользователей в Google оценивают менее чем в 0,01 процента от общего числа. Всем, кто обнаружил чужие видео в своих потоках, необходимо удалить предыдущий архив экспорта и выполнить экспорт заново, пишет Android Central.

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