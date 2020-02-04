Google впервые рассказала, сколько денег приносит YouTube

Компания Alphabet, в структуру которой входит Google и его сервисы, раскрыла информацию о том, сколько денег холдингу приносит размещение рекламы на YouTube.

Как пишет CNN, в 2019 году рекламная выручка YouTube превысила 15 миллиардов долларов - это более чем на треть больше, чем в 2018 году. За год до этого YouTube сгенерировал выручку на уровне 8,15 миллиарда долларов.

Суммарная выручка холдинга Alphabet выросла в 2019 году с 136,8 до 161,9 миллиарда долларов, или более чем на 18 процентов по сравнению с 2018 годом. Чистая прибыль также увеличилась - с 30,7 миллиарда до 34,3 миллиарда долларов, или почти на 12 процентов.

Ранее холдинг не раскрывал доходы, которые сервисы приносили по отдельности - их объединяли в одну строку, называя "другими сферами деятельности".