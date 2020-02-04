Госдума одобрила проект о регулировании интернет-агрегаторов

Кабмин наделяется полномочиями по регулированию агрегаторов, которые предлагают в режиме онлайн информацию о товарах и услугах. Сюда относятся сайты, с помощью которых можно сравнить товары и услуги у разных онлайн-продавцов, а также цены.

Правительство, согласно законопроекту, будет регулировать работу агрегаторов, в том числе при осуществлении продажи товаров дистанционным способом. Кабмин сможет издавать правила, обязательные при заключении и исполнении договоров на таких онлайн-площадках.

Как пояснила на заседании Госдумы глава Роспотребнадзора Анна Попова, пока что владелец агрегатора не определен в числе тех лиц, в отношении которых правительство РФ вправе устанавливать обязательные правила. "Цель подготовленного законопроекта - восполнить этот правовой пробел", - пояснила глава ведомства.