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04.02.2020 18:18
Рубрика: Общество

Госдума в первом чтении приняла законопроект об аспирантуре

Текст: Мария Агранович
Госдума в первом чтении приняла законопроект об аспирантуре. Документ разработан Министерством науки и высшего образования.

Как известно, по итогам нацпроекта "Наука" в 2024 году в России должно стать на 35 тысяч исследователей больше, чем сегодня. Но пока молодые люди не спешат связывать свою судьбу с исследовательской работой. По данным пресс-службы Минобрнауки, "наблюдается снижение защит диссертаций по итогам обучения в аспирантуре, доля защит аспирантов от числа принятых в аспирантуру составляет всего 18 процентов".

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Для решения проблемы законопроект предлагает ввести в рамках итоговой аттестации предзащиту диссертации, подготовленной во время обучения. Причем после предзащиты аспирант не будет "брошен": к нему "прикрепят" научного руководителя, который "доведет" его до диссовета.

Кроме того, предлагается отказаться от федеральных образовательных стандартов по аспирантуре (адъюнктуре) и госаккредитации по этим программам. Это, по мнению разработчиков, снимет множество бюрократических сложностей. Еще одна идея - "синхронизировать" подготовку в аспирантуре и подготовку соискателей.

Естественно, законопроект сохраняет все академические права, предусмотренные для учащихся аспирантуры или адъюнктуры и сейчас, в том числе право на отсрочку от армии.

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