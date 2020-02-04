Госдума в первом чтении приняла законопроект об аспирантуре

Как известно, по итогам нацпроекта "Наука" в 2024 году в России должно стать на 35 тысяч исследователей больше, чем сегодня. Но пока молодые люди не спешат связывать свою судьбу с исследовательской работой. По данным пресс-службы Минобрнауки, "наблюдается снижение защит диссертаций по итогам обучения в аспирантуре, доля защит аспирантов от числа принятых в аспирантуру составляет всего 18 процентов".

Как мотивировать молодежь идти в науку?

Для решения проблемы законопроект предлагает ввести в рамках итоговой аттестации предзащиту диссертации, подготовленной во время обучения. Причем после предзащиты аспирант не будет "брошен": к нему "прикрепят" научного руководителя, который "доведет" его до диссовета.

Кроме того, предлагается отказаться от федеральных образовательных стандартов по аспирантуре (адъюнктуре) и госаккредитации по этим программам. Это, по мнению разработчиков, снимет множество бюрократических сложностей. Еще одна идея - "синхронизировать" подготовку в аспирантуре и подготовку соискателей.

Естественно, законопроект сохраняет все академические права, предусмотренные для учащихся аспирантуры или адъюнктуры и сейчас, в том числе право на отсрочку от армии.