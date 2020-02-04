Согласно действующему законодательству, граждане, воспитывающие детей по таким договорам, получают ежемесячный доход, размер которого определяется субъектом Российской Федерации. В большинстве регионов - это примерно четыре тысячи рублей в месяц. Речь идет не о денежных средствах на содержание детей, не о мерах социальной поддержки, а именно о вознаграждении приемным родителям. Таким образом, взяв на себя обязательства по воспитанию приемного ребенка за вознаграждение, приемный родитель выполняет оплачиваемую работу.

Если при этом он является пенсионером, то его страховая пенсия в период воспитания ребенка не увеличивается, потому что по закону индексация пенсий работающим пенсионерам в период осуществления ими оплачиваемой трудовой деятельности приостанавливается с 2016 года.

Отмечу, что в последние четыре года страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются темпами, опережающими инфляцию. Особенно заметный рост пенсий начался после внесения изменений в пенсионное законодательство в 2018 году. Так, 1 января 2019 года пенсии неработающих пенсионеров увеличились на 7%, а 1 января 2020 года - на 6,6%, то есть в среднем на две тысячи рублей. В 2021 году темпы индексации останутся прежними и пенсии вырастут в среднем еще на тысячу рублей.

Однако пенсионеры, ставшие приемными родителями на возмездной основе, лишены этих прибавок к своим доходам с 2016 года по настоящее время. По нашему мнению, это несправедливо, особенно учитывая тот факт, что вознаграждение от государства за воспитание детей невелико. В некоторых регионах вознаграждение меньше той прибавки к пенсии, которую могли бы получить люди, будучи неработающими пенсионерами. Получается, что им невыгодно заключать договор о приемной семье, об осуществлении опеки или попечительства.

Напомню, что в конце 2018 года эта проблема обсуждалась на встрече президента Владимира Путина с руководителем фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергеем Неверовым. По итогам встречи глава государства дал поручение правительству подготовить решение данного вопроса.

В течение 2019 года депутаты Госдумы неоднократно проводили консультации с министерством труда и социальных отношений по этому поводу и сошлись на том, что необходимо вернуть индексацию страховых пенсий тем пенсионерам, которые являются приемными родителями и получают за это вознаграждение, поскольку воспитание подрастающего поколения - важнейшая государственная и морально-нравственная функция общества.

В начале 2020 года председателем Госдумы Вячеславом Володиным, Сергеем Неверовым и мною при участии министерства труда и соцзащиты был подготовлен соответствующий законопроект. По предварительной оценке, благодаря его принятию будет повышен уровень пенсионного обеспечения 29,6 тысячи человек. Именно столько российских пенсионеров являются сегодня приемными родителями, получающими вознаграждение от государства. Дополнительные расходы на индексацию назначенных им пенсий в 2020 году составят 720 млн рублей, в 2021 году - 1,8 млрд рублей, в 2022 году - 2,2 млрд рублей.

С нашей точки зрения, данный законопроект восстанавливает справедливость в отношении приемных родителей-пенсионеров, воспитывающих детей на возмездной основе, и способствует увеличению количества приемных семей, опекунов и попечителей в нашей стране.