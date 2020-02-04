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04.02.2020 08:53
Рубрика: В мире

Итальянский фермер изобразил коронавирус с помощью трактора

Текст: Андрей Васильев

Итальянский фермер Дарио Гамбарин изобразил с помощью трактора коронавирус на своем сельскохозяйственном поле, сообщает Asna.it.

Фото: REUTERS
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Необычное изображение появилось на участке площадью 20 тысяч квадратных метров. Работы проводились в Кастаньяро (Верона) с помощью трактора, плуга и вращающейся бороны. Гамбарин "нарисовал" китайские иероглифы и латинскими буквами написал название вируса. По словам фермера-тракториста, таким необычным образом он хотел поддержать научное сообщество, надеясь, что ученым удастся быстро произвести вакцину для уничтожения вируса.

В 2017 году фермер с помощью трактора накануне саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге нарисовал портрет президента России Владимира Путина на этом же поле, а в марте прошлого года изобразил портрет председателя КНР Си Цзиньпина по случаю его визита в Италию.

В мире Европа Италия Распространение нового коронавируса

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