Итальянский фермер изобразил коронавирус с помощью трактора

Художник «создал» коронавирус на поле с помощью трактора



Итальянский фермер и художник Дарио Гамбарин создал на поле под Вероной работу, посвященную вспышке коронавируса. Гамбарин изобразил китайские иероглифы и написал название вируса латинскими буквами с помощью трактора и ... pic.twitter.com/ZV9hzyGbE4 — ГлавТвит (@GlavTW) February 3, 2020

Итальянский фермер Дарио Гамбарин изобразил с помощью трактора коронавирус на своем сельскохозяйственном поле, сообщает Asna.it.

Необычное изображение появилось на участке площадью 20 тысяч квадратных метров. Работы проводились в Кастаньяро (Верона) с помощью трактора, плуга и вращающейся бороны. Гамбарин "нарисовал" китайские иероглифы и латинскими буквами написал название вируса. По словам фермера-тракториста, таким необычным образом он хотел поддержать научное сообщество, надеясь, что ученым удастся быстро произвести вакцину для уничтожения вируса.

В 2017 году фермер с помощью трактора накануне саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге нарисовал портрет президента России Владимира Путина на этом же поле, а в марте прошлого года изобразил портрет председателя КНР Си Цзиньпина по случаю его визита в Италию.