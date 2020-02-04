Из-за эпидемии коронавируса может возникнуть дефицит чеснока в России

Эпидемия коронавируса может повлиять на ассортимент ввозимых в Россию продуктов из Китая. Торговые сети уже отказываются от некоторых видов китайского продовольствия.

По данным Центра отраслевой экспертизы "Россельхозбанка", в топ-5 российского импорта из Китая по стоимости в 2019 году вошли цитрусовые (около 200 млн. долл), замороженная рыба, овощи, в том числе томаты, лук репчатый и чеснок (каждая группа - порядка 100 млн. долл).

В силу очевидных особенностей климата, говорить об импортозамещении цитрусовых - апельсинов, мандаринов, грейпфрутов, лимонов и лаймов - не приходится. Китай заменят Турция, Египет, Марокко и ЮАР.

По таким овощам, как томаты, стручковый сладкий перец, баклажаны, кабачки, грибы, сельдерей, в европейской части России, по крайней мере, частично, поставки будут замещаться из Израиля, Турции, Ирана, Узбекистана, отмечают аналитики "Россельхозбанка". Сложнее будет заместить поставки из Китая в Сибири и на Дальнем Востоке.

"Но самая напряженная ситуация может сложиться с поставками чеснока, который широко используется населением для профилактики простудных заболеваний, - полагает руководитель Центра отраслевой экспертизы "Россельхозбанка" Андрей Дальнов.

- С долей 80% Китай доминирует в поставках этого продукта на российский рынок. Общий объем импорта чеснока составляет около 50 тысяч тонн, валовый сбор - около 260 тысяч тонн, но основной объем производится в личных подсобных и фермерских хозяйствах. На практике это означает, что в случае перебоев с китайскими поставками, чеснок из сетевых магазинов на какое-то время исчезнет".

Российское производство чеснока начнет расти только в 2021 году, считает эксперт. К этому же времени получится частично переключиться на поставки из других стран. Таким образом, в случае форс-мажора в Китае, дефицит этого продукта будет неизбежным.

Однако сложности с поставками продуктов из Китая могут сыграть на руку российским производителям, считают эксперты РСХБ. Повысится инвестиционная привлекательность проектов по выращиванию овощей и развитию инфраструктуры. В первую очередь будет востребовано строительство современных складских комплексов.

По оценке "Россельхозбанка", для импортозамещения поставок овощей за Уралом необходимо, как минимум, 170 гектаров теплиц.