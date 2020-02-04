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04.02.2020 15:44
Рубрика: Культура

В Судане найдено древнее изображение семи планетарных божеств

Текст: Денис Передельский
Фото: Dr Magdalena Laptas / PCMA Фото: Dr Magdalena Laptas / PCMA
Фото: Dr Magdalena Laptas / PCMA

Польские археологи, работающие на территории Судана, обнаружили остатки средневековой церкви с сохранившемися внутри фресками, на которых изображены семь планетарных божеств.

Как сообщает Nauka w Polsce, остатки храма были обнаружены в местечке под названием Банганарти. На фресках изображены, видимо, архангелы. Однако изображения выполнены в соответствии с древними дохристианскими традициями, а именно в соответствии с символикой, ведущей свою историю из Месопотамии.

Фото: Dr Radoslaw Palonka / Jagiellonian University
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Фото: Dr. Jutta Stroszeck / German Archaeological Institute
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"Это церковь имеет необычную планировку, - говорит археолог Магдалена Лаптас. - В восточной части она украшена фресками с семью планетарными божествами. Это уникально не только для долины Нила, но и в целом для христианской архитектуры".

Древний автор, вероятно, хотел изобразить семерых архангелов. В изображении прослеживается библейский сюжет, связанный с архангелом Рафаилом. Например, в "Книге Товита" описывается, как Рафаил принял облик обычного юноши и помогал в пути праведному Товии. Только в конце пути он признался: "Я - Рафаил, один из семи ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят перед величием Господа".

Однако древний мастер изобразил христианских архангелов в виде семи планетарных божеств, которые почитались шумерами из древнего Аккада и Вавилона. В качестве богов они чтили семь планет, видимых невооруженным глазом - Марс, Меркурий, Юпитер, Венеру, Сатурн, Солнце и Луну. Последние два небесных тела, как нам понятно сейчас, шумеры отнесли к числу планет ошибочно.

Семь планетарных божеств в Месопотамии были главными богами пантеона. Им посвящали храмы, в их честь устраивали церемонии. Именно тогда возникла вера в то, что положение планет на небе в момент рождения ребенка определяет его дальнейшую судьбу. Тогда же появилось и расхожее выражение: "он рожден под счастливой звездой".

Фото: Greek Ministry of Culture
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Точный возраст фресок в найденной церкви пока не установлен. Некоторые данные указывают на то, что изображения появились в XIV веке. По оценкам ученых, храм мог действовать на протяжении всего существования города Банганарти. Это был важный христианский центр на территории Нубии в период от VI до XIV века. Там располагалось могущественное царство Макурия, которое долго давало отпор нашествию арабов.

Традиция, связанная с семью божествами, просуществовала много тысячелетий, она передавалась от цивилизации к цивилизации. Например, в Египет знания о семи планетах проникли после завоеваний Александра Великого. Греческие астрономы в Александрии дали семи планетам имена своих богов, а после завоевания Египта Римом планеты были названы именами семи римских богов.

"Архангелы тоже считались хранителями людей с момента рождения и до самой смерти, после чего становились их проводниками в загробной жизни, - говорит доктор Лаптас. - Благодаря своим крыльям они могли свободно парить в небе. Сходство архангелов с планетарными божествами видно даже в их умении управлять стихиями, как это описано в "Апокалипсисе" святого Иоанна. Звук трубы каждого из семи архангелов вызывал катаклизмы".

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